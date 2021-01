Apple pourrait présenter ses lunettes de réalité augmentée cette année

Un temps prévu pour être présentées en 2022, voire 2023, les première lunettes de réalité augmentée d'Apple avanceraient leur calendrier. Baptisés Apple Glass ou iGlass par la presse spécialisée, ces appareils pourraient finalement être dévoilés d'ici à la fin de l'année.

C'est du moins ce que prétend Ming-Chi Kuo, analyste des produits de la firme à la pomme dont les prédicitons se sont souvent avérées exactes ces dernières années. Si ce nouvel appareil exploitant la réalité augmentée reste encore bien caché dans les laboratoires d'Apple, il pourrait s'agir d'un modèle à porter sur le nez et fonctionnant de pair avec un iPhone.

Il ne s'agirait donc pas d'un appareil fonctionnant indépendamment mais d'un outil qui agirait comme un écran uniquement afin de projeter des informations, voire superposer des éléments en réalité augmentée sur des éléments réels, comme on peut déjà en faire l'expérience avec un smartphone ou une tablette par exemple.

Un appel aux développeurs ?

Si les «Apple Glass» pourraient être dévoilées dans les prochains mois, rien ne dit toutefois qu'elles seront commercialisées en 2021. Apple pouvant appeler d'abord les développeurs à développer des applications pour enrichir son produit. Avec son système ARkit, la firme de Cupertino compte déjà parmi les leaders du marché de la réalité augmentée.

Parallèlement, Ming-Chi Kuo croit déjà connaître les divers plans de lancement d'Apple pour 2021 et avance notamment la commercialisation dans le courant de l'année de nouveaux écouteurs : les «AirPods Pro Lite». Des modèles voués à remplacer les AirPods classiques et à proposer une version plus abordable des AirPods Pro, avec le même design intra-auriculaire, mais sans la réduction de bruit active, affirme le spécialiste. En outre, Apple pourrait également lancer ses AirTags, de petits modules connectées permettant de retrouver ou localiser les objets auxquels ils sont couplés. Enfin et outre de nouveaux modèles d'iPhone et d'iPad, Apple poursuivra la commercialisation de sa gamme d'ordinateurs dotés de l'architecture ARM.