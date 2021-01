Philips lance une lampe UV pour «éradiquer» virus et bactéries dans les maisons

La pandémie a ouvert un nouveau marché autour de la désinfection à domicile, pour accompagner notre quotidien. Un créneau sur lequel Philips entend capitaliser en lançant le 27 janvier prochain sa première lampe UV capable de «neutraliser les virus et bactéries présents dans une pièce».

Un produit qui sera commercialisé 119,99 euros par le biais de sa marque spécialisée dans la santé Signify, qui utilise ce type de technologie UV auprès des professionnels de la santé depuis 35 ans. L'idée est de «désinfecter une pièce en quelques minutes», explique la marque dans un communiqué.

La lampe UV-C de Philips «peut inactiver efficacement les virus, les bactéries, les moisissures et les spores qui peuvent représenter des dangers invisibles dans la maison. Le temps nécessaire à la désinfection d'une pièce dépend de sa taille et du type de surfaces ou d'objets présents. Un salon de taille moyenne nécessitera ainsi environ 45 minutes d'exposition à la lumière pour être désinfecté, une chambre à coucher, 30 minutes et une salle de bain 15 minutes», affirme-t-elle.

La lampe repose sur une technologie qui rendrait inactif virus et bactéries, y compris le fameux SRAS-CoV-2 responsable du Covid-19. Les rayons ultra-violet de type C sont émis par cette lampe qui suit le même principe que celles utilisées dans les hôpitaux pour désinfecter le matériel médical et les blocs opératoires de certains établissements. Philips précise d'ailleurs de ce modèle grand public a été testé en laboratoire pour remplir les mêmes conditions.

Attention toutefois, l'objet neutraliserait virus et bactéries s'ils ont été irradiés par les UV-C. Il conviendra donc de la placer dans un endroit central afin que sa lumière atteigne un maximum de zones avant de quitter la pièce pour laisser la lampe agir. Et pour éviter de recevoir soi-même une dose d'UV, des capteurs de présence éteignent la lampe dès qu'un mouvement est perçu.