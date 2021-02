WallStreetBets : l'armée de Reddit réfute s'être tournée vers l'argent

Le forum WallStreetBets de Reddit est-il vraiment à l'origine de la hausse du cours de l'argent ? Comme de nombreux médias y compris CNEWS le relayaient lundi, les raiders étaient soupçonnés de s'être lancé dans une nouvelle opération liée au précieux minerais. Toutefois, les intéressés réfutent.

L'argent avait en effet ainsi vu sa valeur revue à la hausse de 13 % lundi, soit son plus haut depuis plusieurs années, tandis que des revendeurs de pièces de monnaie (utilisant de l'argent comme métaux) ont vu leurs commandes exploser, avertissant le marché de retards probables.

Dans un premier temps, certains analystes du marché boursier ont prétendu que le mouvement «WallStreetBets» était à l'origine de cette nouvelle flambée. Ce mouvement est en effet porté par de «petits» acheteurs qui viennent faire trembler certains fonds d'investissement spéculant sur la chute de certains marché, sociétés ou actions pour engranger des profits. L'idée étant de retourner le marché contre eux afin de leur faire perdre un maximum d'argent ou bien de les pousser à se retirer d'un marché.

trouble jeu

Toutefois, plusieurs rebondissements ont semé le trouble ces derniers jours, puisque divers membres du forum WallStreetBets ont tenu à nier être derrière toute tentative de viser le cours de l'argent. «Ce serait une décision tragique et irréversible qui non seulement ne vous rapportera probablement pas d'argent parce que la pression est fausse, mais elle vous mettra à l'écart de cette guerre juste et glorieuse dans laquelle nous sommes», rappelle l'un des messages déposé sur le forum. D'autres ont même été jusqu'à alerter les médias américains pour leur faire comprendre que cette action menée autour du cours du minerai n'a pas été lancée par WallStreetBets. C'est le cas également d'utilisateurs de Twitter qui nous ont prévenu sur ce constat.

L'action de ces acheteurs, coordonnée sur Reddit et Discord, revient cette semaine sur le devant de l'actualité, après différents raids menés dans le courant de la semaine dernière, dont le plus notable est celui mené autour de GameStop. Reste que ces «petits acheteurs d'action», que les médias économiques surnomment déjà les «Robin des Bois de la bourse», ont réussi leur pari en touchant lourdement certains gros fonds. A l'image du fonds d'investissement Melvin qui avait parié sur la chute de l'action de GameStop. Selon les derniers rapports, Melvin aurait accusé 53 % de pertes en janvier. Si le mouvement des WallStreetBets a attiré de nombreux investisseurs amateurs dans son sillage, son objectif n'est pas encore très clair.

Parallèlement, l'action menée autour de l'argent pourrait également être le fait d'investisseurs et de fonds plus aguerris aux finances. La sénatrice américaine Elisabeth Warren a ouvert une enquête à ce sujet et souligne à CNN que «personne ne sait actuellement qui sont les vrais acteurs derrière la flambée de l'argent».

