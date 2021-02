«Quelles sont les différences entre ces deux photos» : Cette énigme de la CIA qui affole twitter

Qui a dit que les agents de la CIA se prenaient tous au sérieux ? Pour célébrer l'autoproclamée «Journée nationale des énigmes» aux Etats-Unis, la célèbre agence vient d'en partager une particulièrement retorse sur Twitter.

L'idée est ici de s'adonner au jeu des différences entre ces deux images : (indice il y en a plus de sept bien sûr)

On y découvre ainsi une représentation de Washington et les bâtiments caractéristiques et symboliques de la capitale des Etats-Unis. Prenez bien le temps d'observer les deux images, leurs bâtiments et les quartiers alentour car les différences sont souvent très subtiles. (Attention spoiler) Sachez qu'il y a en réalité quatorze différences.

Sur le réseau social, certains utilisateurs se sont empressés de proposer des réponses, espérant se faire assez remarquer pour être embauchés au QG de Langley (Virginie). Certaines ont même suggéré plus de différences qu'il n'y en a.

Une solution pas si évidente

Nous avons inclus ci-dessous la solution officielle fournie par les petits malins de la CIA derrière cette énigme. A ne consulter que si vous avez fait l'effort d'y réfléchir.

