Kandinsky au cœur d'une expérience artistique et interactive inédite

Figure incontournable de l'art abstrait, Vassily Kandinsky (1866-1944) est au cœur d'une exposition en ligne encore jamais vue auparavant. Dès ce mercredi 10 février, le site Google Arts & Culture, accompagné par les spécialistes du Centre Pompidou nous offre une immersion au cœur de ses œuvres si singulières.

«Comment rendre cet artiste proche de tous et accessible ?», s'est interrogé Pierre Caessa, chef du projet chez Google Arts & Culture, qui a travaillé durant durant deux ans sur cette expérience avec le Centre Pompidou à Paris, aux côtés d'Angela Lampe, conservatrice au Musée national d’art moderne et commissaire de ce projet.

Le site dédié offre tout d'abord une vaste rétrospective de l'ensemble de sa carrière. Une biographie qui dévoile un fond inédit de plus de 3.000 images numérisées en Ultra HD, où l'on voit l'artiste d'origine russe durant son enfance, mais aussi auprès d'artistes influents comme ses contemporains Marcel Duchamp (1887-1968) ou André Breton (1896-1966) qui versaient dans le mouvement surréaliste. «On plonge ainsi dans l'intimité de Kandinsky, avec des documents que sa famille nous a fournis, mais aussi plus de 27 expositions virtuelles pour y découvrir ses œuvres thématisées et visibles dans leurs moindres détails, avec des commentaires spécifiques pour chacune», développe Pierre Caessa, pour CNEWS. Cette section se penche notamment sur «la synésthésie», qui se caractérise par la fusion de certains sens chez un individu et qui définit particulièrement ce peintre.

Une balade au musée via son smartphone

Les amateurs de Kandinsky peuvent également télécharger l'appli Google Arts & Culture (gratuite sur iOS et Android) et s'aventurer dans un musée entièrement reproduit en réalité augmentée. Cette galerie de poche rassemble douze grandes œuvres habituellement exposées au Centre Pompidou à Paris et au Guggenheim de New York, deux hauts lieux connus pour abriter la plus grande collection d'œuvres liées au célèbre peintre.

A travers l'écran de votre mobile et au gré d'une muséographie pensée pour être parcourue dans votre salon, il est possible d'approcher chaque toile et de les voir encore plus près que dans les lieux où elles sont exposées en raison des systèmes d'alarme. L'idée étant de mieux saisir la complexité de cet artiste dont les tableaux ne sont pas aussi spontanés mais bien plus réfléchis qu'on ne pourrait le croire.

un tableau prend vie en musique

Le point d'orgue de cette plongée dans l'univers de Vassily Kandinsky se trouve surtout dans une expérience encore jamais réalisée autour d'un artiste. Baptisée «Play a Kandinsky» -littéralement Joue un Kandinsky-, celle-ci invite à se rendre sur une page internet pour y découvrir un voyage musical interactif au cœur du tableau Jaune-Rouge-Bleu réalisé en 1925. Supervisée par des experts, «cette expérience invite à associer chaque élément du tableau à un instrument, une musique. Un carré libérant une trompette par exemple, l'idée étant de faire vivre vos émotions en accord avec le tableau et le défi étant de s'adresser à celles et ceux qui ne vont pas au musée», résume Pierre Caessa. Et à la vue du résultat que nous avons pu tester en avant-première, le but semble atteint. Et l'œuvre de Kandinsky prend ici une nouvelle dimension matérialisant un peu plus l'art abstrait du maître. L'observation des formes géométriques y offre un nouveau relief, où la musique éveille les sens de la toile qui devient un véritable instrument sur lequel on joue.

