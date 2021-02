Des clients de LCL auraient eu accès aux comptes d’autres utilisateurs sur leur appli

LCL victime d’un piratage ou d’un bug ? Des internautes se sont plaints mardi soir de se retrouver avec un autre compte que le leur sur leur application. La banque n’a pas encore réagi.

«J’ai accès a un compte qui ne m’appartient pas», «grosse faille de la sécurité», « j’ai eu des demandes d’accès au mien (…) j’ai pu accéder a celui-ci et voir le détails complet de ses dépenses» : beaucoup d’internautes ont publié des captures d’écran sur Twitter.

@LCL on en parle ? J’ai eu accès au compte un bon moment



Et toute l’après midi j’ai eu des demandes d’accès au mien que j’ai heureusement refusé mais est ce que ça a servi à quelque chose vu que moi j’ai pu accéder à celui ci et voir le détails complet de ses dépenses pic.twitter.com/j7j71J4WKg

— عبد الله البرازيلي (@albrazili_) February 23, 2021