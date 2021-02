Ces deepfakes troublants font revivre vos ancêtres sur MyHeritage

Bien connu des amateurs de généalogie, le site MyHeritage vient de lancer une nouvelle fonctionnalité basée sur les deepfakes. Ces vidéos «truquées» permettent de faire revivre les défunts à partir de vieilles photos et le résultat s'avère troublant.

Baptisé Deep Nostalgia, cet outil impressionnant permet d'obtenir une courte vidéo animée en reprenant le visage de votre défunte arrière-grand-mère ou de votre oncle mort à la guerre. De quoi ressortir les vieilles photographies rangées dans les tiroirs pour les voir s'animer comme par magie, à la manière des journaux dans les films Harry Potter.

Un résultat souvent touchant

Et l'effet ne se contente pas de faire bouger la photo de manière statique, le deepfake prend ici en compte les caractéristiques d'un visage pour l'animer de manière réaliste. Les yeux bougent, un léger sourire se dessine, le regard porte au loin, on devine même la dentition... Le résultat est souvent touchant. Certains internautes s'amusent ainsi à tester ce système avec des photos connues ou des archives tirés de leur foyer. Et l'émotion est parfois au rendez-vous.

Je viens de découvrir le site https://t.co/snXiWaJttl





Après avoir importé une photo (ici d'Albert Einstein), je me retrouve avec... une petit vidéo de lui qui me regarde.





Très troublant. pic.twitter.com/M9ItuBnF2S — astropierre (@astropierre) February 26, 2021

Pour l'heure, MyHeritage précise que pour chaque photo seul un visage peut être animé à la fois, même si les photos de groupe sont acceptées par le logiciel. Si ce dernier va appliquer une animation type, il est possible de rentrer dans les paramètres afin de choisir également différentes émotions à partir du menu «Animation». Afin de donner un aspect naturel aux mouvement, MyHeritage a mis à contribution ses employés qui jouent ici le rôle d'acteurs, tandis que l'intelligence artificielle va se charger d'appliquer le visage de la photo sur celui du comédien. Le tout en restant dans l'univers de la photo.

Bonjour @MyHeritage, vous venez de me faire pleurer devant le magnifique portrait animé lorsqu'elle était jeune de ma tendre grand-mère disparue



Ca s'appelle "Deep Nostalgia" et c'est aussi émouvant qu'époustouflant !#généalogie #archives #émotions pic.twitter.com/ztPMdBpHC0 — Juloz (@juloz_1) February 25, 2021

L'idée étant d'obtenir un rendu proche du vivant. «Cependant, le résultat final n'est pas authentique, mais plutôt, une simulation technologique de la façon dont la personne dans votre photo aurait bougé et regardé si elle était capturée en vidéo. Selon la vidéo et l'angle, la technologie doit parfois simuler des pièces qui n'apparaissent pas dans la photo originale, comme les dents ou les oreilles, et la qualité du résultat final peut varier», ajoute toutefois MyHeritage.

Si l'accès à ce service est gratuit, il convient toutefois de s'inscrire sur MyHeritage pour y accéder.

