Comment acheter des cryptomonnaies

Au cœur de l'actualité en raison des cours affolants atteints par le Bitcoin, les cryptomonnaies tendent à toucher un large public. Pourtant, celles-ci restent encore bien peu comprises. Si vous souhaitez franchir le pas, voici notre guide pour acheter vos premières monnaies électroniques.

bien choisir sa cryptomonnaie pour débuter

Si vous n'y connaissez rien en matière de cryptomonnaies, il vaut mieux rester prudent et ne pas s'aventurer dans des monnaies que vous ne comprenez pas. Le plus simple est d'acquérir des bitcoins et des ethers (monnaie de l'ethereum) qui sont les devises électroniques les plus connues, les plus cotées et surtout considérées comme relativement «stables» par rapport aux autres. Celles-ci constituent un bon point d'entrée dans ce domaine, afin de vous familiariser avec. Une fois à l'aise avec le concept vous pourrez alors investir dans d'autres cryptomonnaies.

Première chose à savoir, il n'y a pas besoin d'acheter un bitcoin ou un ether en entier. Ceux-ci sont en effet divisibles, à la manière des centimes pour un euro. L'avantage de la cryptomonnaie étant la possibilité d'acquérir des centièmes, des millièmes ou moins de cette monnaie. A titre d'exemple, acheter 0,001 bitcoin le 17 mars 2021 représentait un investissement d'environ 47 euros, tandis qu'il était possible d'acheter 0,1 ether pour environ 150 euros. Cela paraît peu si l'on regarde la valeur de la cryptomonnaie, mais ce type de placement peut rapporter gros sur le long terme. Attention, à ne surtout pas investir pour espérer faire du profit à court terme. Car il faut toujours garder à l'esprit que les cours des cryptomonnaies sont extrêmement volatiles, les chutes brutales des cours ne signifient toutefois pas un crash, contrairement à des actions en bourse.

ouvrir son portefeuille

Il convient de se rendre d'abord sur un site de trading. L'idée est d'échanger vos euros en cryptomonnaie, comme vous le feriez si vous deviez aller dans un bureau de change pour récupérer des dollars. Ici tout se passe en ligne. Les plus connues sont Coinbase, Binance et Kraken. Il convient de créer un compte sur ces services. Ces derniers ont l'avantage de permettre d'accéder ou d'échanger vos cryptomonnaies contre d'autres crytpomonnaies. Il est ainsi possible d'acheter des bitcoins avec des ethers et réciproquement. Il est à noter que certaines plates-formes comme PayPal permettent également d'acheter des bitcoins, tandis que certaines banques en ligne comme Revolut le propose également.

Attention, acquérir de la cryptomonnaie implique de devenir votre propre banque et donc d'en être responsable. Contrairement à une banque classique qui jouera le rôle de garant et pourra couvrir vos pertes en cas de vol par exemple, dans le cadre des cryptomonnaies personne ne viendra couvrir vos arrières. Il faudra donc détenir un portefeuille sécurisé qui fera également office de coffre-fort. Heureusement la blockchain est prévue à cet effet. Cette technologie offre un vaste livre de compte à ciel ouvert, consultable par n'importe qui à tout moment.

les solutions pour protéger son argent

Une fois vos premiers deniers électroniques acquis, il est important de veiller à les securiser. C'est à partir de cette étape que les portefeuilles entrent en jeu. Deux formes sont à distinguer : les hot wallet et les cold wallet. Les premiers sont des portefeuilles exclusivement en ligne auxquels vous pouvez accéder à tout moment. Ils peuvent s'avérer utiles si vous envisagez d'utiliser fréquemment des cryptomonnaies pour certaines transactions. Si au contraire, vous envisager d'investir dans ces devises pour les placer comme une épargne, les cold wallet sont tout indiqué. Il s'agit ici d'un coffre-fort verrouillé. Deux formes sont proposées, l'une via des applications sécurisées comme ZenGo et l'autre généralement appelé portefeuille physique ou (hardware wallet) intégré à une clé USB high-tech. Dans ce cas, les plus connus sont Ledger et Trezor. Les bitcoins ou les éthers que vous détenez seront alors transférés dans cette clé encryptée vendues entre 70 et 120 euros selon les modèles. Vous aurez également besoin d'une clé SEED, une phrase de 12 à 24 mots que vous seul devez connaître afin de récupérer l'accès à tous vos comptes. Celle-ci ne doit jamais être perdue et peut être stockés sur un bout de papier par exemple à ne surtout jamais perdre.

Un placement à moyen et long terme

Pour vos premiers pas dans les cryptomonnaies, il est généralement conseillé de ne jamais faire un gros versement. Préférez en acheter pour une cinquantaine ou une centaine d'euros au début afin de voir comment cela fonctionne et vos familiariser avec est le plus avisé. Il est d'ailleurs intéressant de faire de petits achats de crypto réguliers, hebdomadaires ou mensuels, afin d'en acquérir de manière indolore et de voir grossir son capital au fil des ans. Le plus sage est d'envisager cet achat comme un placement, les cryptomonnaies comme le bitcoin étant perçues par le marché comme de nouvelles valeurs refuges au même titre que l'or.

Une fiscalité à connaître

Dernier point à ne pas négliger, les cryptomonnaies n'échappent pas aux impôts mais seulement sous certaines conditions. En France, si vous achetez un bitcoin et que vous n'y touchez pas, celui-ci n'est pas taxé. Par contre, si vous revendez un bitcoin ou toute autre cryptomonnaie et que vous faites une plus-value, l'excédent sera taxé et doit être précisé sur votre déclaration d'impôt. Les bénéfices sur les cyrptomonnaies sont imposés de la même manière que les autres gains du capital, avec un prélèvement forfaitaire unique de 30 % (17,2 % de prélèvements sociaux + 12,8 % d’impôt). Y compris si votre plate-forme de revente est domiciliée à l'étranger. Bon à savoir, les transactions entre deux cryptomonnaies (le fait d'acheter de l'ethereum avec du bitcoin, par exemple) ne sont pas imposées.