Albums : quel est ce nouveau réseau social lancé par Taïg Khris ?

Surfant sur l'engouement lié au partage de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux, le célèbre champion de sports extrêmes Taïg Khris vient de lancer Albums. Un nouveau service tourné vers l'image et qui met l'accent sur la protection de la vie privée.

L'homme, connu notamment pour ses exploits en rollers depuis le premier étage de la Tour Eiffel en 2010, est également devenu un entrepreneur avec son application de téléphonie ONOFF. Depuis le 20 mars, il vient de mettre en ligne l'appli mobile Albums, gratuite sur iOS et Android.

Et si TikTok, Instagram, Pinterest et Snapchat sont déjà bien installé sur ce créneau, Albums entend se distinguer avec des arguments intéressants. A commencer par la possibilité d'y stocker ses images en haute définition, alors que la concurrence propose des images souvent compressées afin d'en limiter l'espace de stockage sur le cloud. Si l'on y créé un compte aisément, il est ainsi possible de choisir les photos et les vidéos que l'on souhaitent extraire et stocker sur son mur en sélectionnant notamment la qualité des images.

La question du partage a également été réimaginée. Les utilisateurs sont en effet invité à créer un album qui peut être totalement privé ou collaboratif. Le créateur d'un album va ainsi choisir qui, parmi ses amis, peut voir et même contribuer à enrichir cet album. On peut ainsi imaginé inviter des amis qui aurait partagé une soirée, un voyage ou une expérience à y ajouter leurs propres images.

Parallèlement, il est possible de rendre l'album collaboratif durant le temps qu'on le souhaite (de quelques minutes à plusieurs heures ou une journée notamment), le temps de l'enrichir avant que celui-ci ne puisse plus être édité par les autres. Enfin, la notion de partage passe également par un système de QR Code qui est automatiquement généré par l'application. Il suffit alors qu'un ami flashe avec son smartphone le QR Code qu'on lui soumettra pour qu'il accède directement à cet album. Enfin, un système de messagerie instantané est également intégré.

Un chiffrement de bout en bout

Promis comme sécurisé par ses concepteurs, Albums devrait bientôt garantir un chiffrement de bout en bout des données, photos et vidéos qui transitent sur sa plate-forme. «Nous avons démarré un processus d’agrément auprès de l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). Nous voulons être certains que la sécurité de notre app n’est pas qu’un argument marketing mais correspond bien aux exigences d’organismes experts en sécurité comme l’ANSSI. Ce processus prendra plusieurs mois mais une fois validé, nous proposerons l’une des apps les plus sécurisées au monde pour la photo et la vidéo», a ainsi détaillé Taïg Khris.

Si ce dernier admet que la bataille des données a été remportée depuis longtemps par les GAFAM et les grands réseaux sociaux américains, chinois ou russes à travers la planète, l'ancien champion de rollers entend positionner Albums comme une alternative européenne.

Albums, sur iOS et Android, gratuit.