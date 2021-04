iPhone : voici comment mettre fin au pistage publicitaire

La dernière mise à jour d'iOS n'est sans doute pas du goût de concepteurs d'applications qui cherchent à récolter vos données, Facebook en tête. Lancé cette semaine, iOS 14.5 réclame désormais votre consentement explicite à ce sujet. Voici comment faire si vous possédez un iPhone.

On savait Apple très à cheval sur le traçage des données et les développeurs qui ne respecteront pas les nouvelles règles seront exclus. L'App Store a en effet connu une mise à jour importante ces derniers mois où chaque application doit expliquer clairement quelles types de données sont récoltées. Avec iOS 14.5, la firme à la pomme va encore plus loin et permet aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad de refuser d'être suivis pour du traçage publicitaire.

Pour ce faire, vous devez impérativement télécharger la mise à jour iOS 14.5. Ensuite, rendez-vous dans «Réglages», puis «Confidentialité» et cliquez sur la nouvelle icône «Suivi», qui se trouve juste en dessous de «Service de l'ocalisation». Vous pouvez alors décocher la ligne «Autoriser les demandes de suivi des apps». Vous pouvez d'ailleurs constater au passage dans cette section quelles apps vous pistent pour ce genre de service. Vous pouvez alors activer l'option de traçage ou pas au cas par cas.

La publicité ciblée mieux contrôlée ?

Si vous décochez cette autorisation, les applications qui vous suivent à la trace comme Facebook n'auront alors plus accès à votre identifiant publicitaire qui était jusqu'alors fourni par Apple auprès des sociétés qui exploitent vos données pour proposer ensuite des publicités ciblées selon vos goûts et vos habitudes.

Reste qu'interdire d'être suivi aux applications n'empêche pas les opérateurs qui gèrent ces apps de vous envoyer ou d'afficher des publicités ciblées si vos données personnelles peuvent être récoltées sur d'autres plates-formes qu'un iPhone. Par exemple, si vous utilisez votre compte personnel Facebook sur un ordinateur, le réseau social pourra y collecter vos données et vous envoyer ensuite des publicités par le biais de l'application Facebook de votre iPhone. Il faut donc bien comprendre que seules les données de votre téléphone ne seront pas envoyées à Facebook.