Tour Montparnasse : cette appli permet de voir tout Paris en réalité augmentée

Du haut de ses 209 mètres, la Tour Montparnasse contemple Paris et offre un panorama impressionnant. Alors que sa réouverture est attendue prochainement, une nouvelle application permet d'y découvrir la ville lumière grâce à la réalité augmentée.

Il s'agit d'une première mondiale. L'appli Magnicity, disponible gratuitement dès ce vendredi 30 avril sur iOS et très bientôt sur Android, permet de se téléporter -même depuis son canapé - au sommet de la célèbre tour pour découvrir à 360° la capitale, ses monuments, ses jardins, ses bois et même une partie de la petite couronne.

Pour l'heure, plus de 150 points d'intérêts y sont référencés, à l'instar de la cathédrale Notre-Dame, le jardin du Luxembourg, le Sacré-Cœur, le Panthéon, le Mont Valérien sans oublier la dame de fer, seul autre monument parisien à pouvoir offrir une telle perspective.

Une expérience encrichie au sommet de la tour

Surtout, l'application - élaborée par la société Magnicity, qui gère la partie touristique de l'édifice, et Timescope, à l'origine de cet outil numérique- invite à se rendre au sommet de la Tour Montparnasse puisque c'est à partir de ce point de vue imprenable qu'a été modélisé en haute définition cet incroyable panorama.

Une fois sur place, un système de géolocalisation et même de QR Codes, pour obtenir un rendu précis, permet de calquer sur l'écran d'un smartphone ou d'une tablette ce que vous voyez à l'horizon, comme le montre notre vidéo ci-dessus.

En l'orientant avec vous à 360°, plusieurs cercles virtuels s'affichent en temps réel sur l'écran pour signaler les points d'intérêts. Il suffit alors de cliquer sur ces cercles pour obtenir toute une série d'informations, des visuels ainsi que l'histoire du site.

© nicolas cailleaud/CNEWS

«Lorsqu'on visite la tour Montparnasse, le problème numéro 1 est de décrypter le panorama. On perd souvent nos repères en changeant de perspective, même si certains bâtiments sont évidents. Nous voulions donc ajouter une nouvelle dimension, que la réalité augmentée peut fournir», commente ainsi Muriel Lemesre, directrice marketing ce Magnicity.

Cette société gère également les visites de la fameuse TV Tower de Berlin (Allemagne), la tour Euromast à Rotterdam (Pays-Bas) et la tour 360 Chicago dans la ville du même nom aux Etats-Unis. Trois autres édifices dont il est également possible de voir virtuellement le panorama par le biais de cette même application.

Voir Lutèce il y a 1.800 ans

Autre point intéressant rendu possible par la technologie, l'idée de voir de nuit ce que l'on observe en pleine journée. Il suffit alors de basculer en mode nocturne pour voir Paris s'illuminer sous un ciel étoilé sur votre écran. «L'idée est ici de montrer Paris sous un ciel nocturne et de voir ses quartiers autrement, ce qui vient en complément d'une visite de la tour qui se ferait en pleine journée par exemple», expliquent Adrien Sadaka et Basile Segalen, co-fondateurs de Timescope.

© nicolas cailleaud/CNEWS

Parallèlement, Magnicity permet de s'offrir un véritable voyage dans le temps en permettant d'admirer Lutèce telle qu'elle était il y a 1.800 ans. Outre les monuments de l'époque, on peut également prendre conscience de l'incroyable urbanisation qu'a connue l'ancienne cité gallo-romaine à travers les siècles. Notamment, du vaste champ et des bois qui habitaient le site actuel de la Tour Eiffel. Effet «waouh!» assuré.

Enfin, plusieurs monuments ont également été modélisés en 3D et il est possible de les admirer sous toutes les coutures et de zoomer sur les détails, comme c'est le cas pour l'Arc de Triomphe.

900.000 visiteurs par an

Parallèlement, la Tour Montparnasse part également à l'assaut des réseaux sociaux, où de courtes capsules vidéos au format vertical des smartphones entendent révéler les secrets de la tour et de Paris, à partir d'une sélection d'images d'archives.

Manière également pour la Tour Montparnasse de conquérir un nouveau public et notamment les touristes étrangers puisque toute l'application est aussi disponible en anglais. «Hors pandémie, nous accueillions jusqu'à 900.000 visiteurs par an, avec un ratio de 40 % de touristes étrangers et 60 % de Français», conclut Muriel Lemesre.