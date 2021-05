Les meilleurs appareils photos de 2021

Compagnons toujours présents pour qui souhaitent immortaliser le monde, les appareils photos permettent toujours d'accéder à plus de créativité. CNEWS a sélectionné pour vous les meilleurs appareils lancés cette année.

Il est à noter que cette sélection des meilleurs appareils photos de 2021 sera amenée à évoluer au fil des mois. Les tarifs indiqués sont les prix publics conseillés et ne tiennent pas compte des offres proposées par les revendeurs.

Canon EOS M50 Mark II

A l'heure du streaming et des réseaux sociaux, le nouveau Canon EOS M50 Mark II se pose comme un bon élève. Cet appareil compact hybride se veut avant tout très simple d'utilisation, sans sacrifier à la qualité d'image aujourd'hui recherché par celles et ceux qui veulent se lancer dans un compte Instagram de qualité ou pour offrir un rendu quasi-professionnel à leur chaîne YouTube.

Canon s'est ainsi particulièrement intéressé à cette génération pour proposer des technologies propres à accompagner les créateurs de contenus. Le EOS M50 Mark II intègre ainsi un capteur APS-C de 24,1 millions de pixels, plusieurs modes dits «Auto-intelligents», la vidéo 4K et un autofocus avec détection d’oeil, pratique lorsqu'on veut tourner face caméra, le tout étant renforcé par un écran orientable et tactile. Il est à noter que Canon propose également un pack avec un outil permettant de streamer en direct.

EOS M50 Mark II, Canon, à partir de 609 euros (boîtier nu) et 729 euros avec un objectif 45-55 mm.

Pentax K-3 Mark III

Du côté des appareils photos professionnels on attend encore beaucoup d'annonces de la part des constructeurs. Toutefois en ce début du mois de mai, Pentax dégaine un produit qui devrait compter parmi les références de l'année. Le très attendu Pentax K-3 Mark III est un fier représentant du monde du reflex et un pro de l'image en basse lumière, puisque sa sensibilité montre jusqu'à 1,6 million ISO.

De construction robuste et résistant jusqu'à - 10° C, le boîtier de Pentax est un modèle particulièrement polyvalent avec un obturateur mécanique paramétrable jusqu'à 1/8.000 s. Il peut également basculer en mode vidéo jusqu'en 4K à 24 images par seconde. Attention, on reste ici dans du très haut de gamme, qui devrait séduire les pros de la photo, mais aussi les passionnés à la recherche d'un reflex taillé pour durer et voyager.

K-3 Mark III, Pentax, à partir de 1.999 euros (boîtier nu).

Instax mini 40

Du côté des appareils instantanés qui font toujours leur petit effet, le nouvel Instax Mini 40 de Fujifilm reprend le flambeau de ses ainés, avec un design qui cette année mise sur un look vintage. Sans être révolutionnaire, cet appareil lancé fin avril s'affiche comme un appareil photo robuste et simple d'usage pour éditer des photos au format carte de crédit qui font la signature d'Instax depuis plusieurs années maintenant.

Un petit capteur permet d'évaluer automatiquement l'exposition, tandis qu'un mini-miroir situé près de l'objectif permet de l'utiliser aisément pour faire des selfies. La recharge des films est également simple à effectuer à l'arrière et contient, comme pour les autres modèles Instax, jusqu'à dix films à développement instantané. Comptez entre 2 et 4 minutes d'attente pour voir le résultat s'afficher.

Instax Mini 40, Fujifilm, 99,99 euros.

Polaroid Go

De son côté, Polaroid aussi continue de surfer sur l'instantané. Lancé fin avril en France, le Polaroid Go est une version plus compacte du Polaroid Now lancé en 2019. Avec ses dimensions réduites (10,5 x 8,39 x 6,15 cm), il ambitionne d'être l'un des appareils instantané les plus petits du marché pour éditer des photos au format carré.

On y retrouve les couleurs originales des premiers appareils photo Polaroid vendus dans les années 1970, avec le célèbre petit arc en ciel et son gros bouton rouge. Toutefois, le Polaroid Go mise sur les rondeurs pour se démarquer et lui offrir un côté plus sympathique. Les films carrés sont proposés ici dans un format spécifique de 6,6 et 5,4 cm, la partie photo encadrée de bords blancs représentant 4,7 cm x 4,6 cm de côtés.

Polaroid Go, Polaroid, 119,99 euros.