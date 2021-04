Les meilleurs smartphones de 2021 selon votre budget

Parce que le choix est souvent difficile et la concurrence très rude dans le marché des mobiles. CNEWS présente une sélection des meilleurs smartphones à se procurer selon votre budget.

Il est à noter que les tarifs mentionnés sont les prix de vente conseillés et ne tiennent pas compte des offres et des remises proposées par les revendeurs. Cette sélection de smartphones sera remise à jour régulièrement tout au long de l'année, afin de suivre les tendances et nouveautés du marché.

A moins de 200 euros

Motorola Moto G30

Positionné dans la catégorie entrée de gamme, le nouveau Moto G30 de Motorola est un bon compromis pour qui souhaite avoir un smartphone complet et même plus polyvalent qu'il n'y paraît côté photo. Lancé en mars au prix de 199 euros en France, ce modèle intègre un bloc photo de quatre capteurs, dont un principal de 64 Mpixels, un téléobjectif, un ultra grand angle et un capteur pour les photos en mode macro. La configuration de 4 Go de Ram et 128 Go de stockage peut semblée peu puissante, mais elle fera entièrement l'affaire pour les personnes qui veulent un portable 4G fiable et qui profite d'une bonne autonomie avec une batterie de 5.000 mAh.

Moto G30, Motorola, 199 euros.

A moins de 300 euros

Realme 8 Pro

Lancé fin mars en France, le Realme 8 Pro n’entend pas révolutionner ce marché déjà très concurrentiel, mais il inclut un certain niveau de technologie intéressant et encore rare à ce niveau de prix, très recherché par le grand public. En main, ce Realme 8 Pro (encore en 4G) s’avère flatteur. Son écran Amoled de 6,7 pouces le place dans la moyenne du marché avec un rendu d’image correct, tandis que sa coque dorsale pourtant en plastique renforcé imite, à s’y méprendre, le verre poli très à la mode chez les mobiles haut de gamme. La mention «Dare to Leap» (osez foncer) étant gravée dessus.

Côté photo, ce 8 Pro se démarque à 299 euros. Realme inclut ainsi un capteur principal de 108 Mpixels. S’il est déjà vu chez la concurrence, ce modèle le démocratise et permet d’apporter un niveau de détail impressionnant, accompagné d’un zoom optique 3x. A celui-ci s’ajoute un ultra grand angle de 119 °, ainsi qu’un «ultra macro» pour réaliser des photos à quelques centimètres seulement du sujet.

Realme 8 Pro, Realme, 299 euros.

a moins de 500 euros

Xiaomi Mi 11 Lite

Pour entrer dans l'ère de la 5G sans trop se ruiner, le Mi 11 Lite de Xiaomi est tout indiqué. Commercialisé au prix de 399 euros dès le 20 avril en France, ce smartphone possède quelques avantages notables. Le constructeur chinois met l'accent sur sa légèreté (159 g) et surtout la finesse de son design (6,81 mm) qui en font un compagnon qui sait se faire discret lorsqu'il le faut.

Côté photo, il mise sur trois capteurs à l'arrière disposés dans un bloc discret. Son capteur principal de 64 Mpixels fait notamment la part belle aux photos en basse lumière, tandis que les traditionnels ultra grand angle et téléobjectif complètent le tableau pour plus de polyvalence. Au-delà de son design élégant, il mise sur un écran de 6,55 pouces et une combinaison 8 Go de Ram pour 128 Go de stockage. Une bonne affaire.

Mi 11 Lite 5G, Xiaomi, 399,99 euros, à partir du 20 avril en France.

A moins de 700 euros

Google Pixel 5

Avec le Pixel 5, Google livre un smartphone techniquement impressionnant compte tenu de son prix de 629 euros. Il n'a d'ailleurs presque rien à envier à des concurrents vendus parfois 200 euros de plus. Ici, Google mise sur un modèle comaptible 5G compact et qui tient bien en main, avec un écran Oled de 6 pouces.

On salue particulièrement son équipement photo qui repose sur deux capteurs (12 Mpixels et un ultra grand angle de 16 Mpixels) qui profite d'un traitement poussé grâce à l'IA. Une technologie dont Google a le secret avec un mode portrait et macro réussi. Google oblige, ce modèle est assuré de recevoir toutes les dernières nouveautés sur Android. Un excellent compromis.

Pixel 5, Google, 629 euros.

A moins de 1.000 euros

Samsung galaxy S21

Comme pour la famille S20 l'an passé, l'édition S21 se décline en trois exemplaires : les S21, les S21+ et les S21 Ultra. Ces smartphones seront respectivement vendus à partir de 849 euros, 1.049 euros et 1.249 euros. Il est à noter que l'ensemble de la gamme est compatible 5G. Du côté du design, Samsung imagine une coque dorsale entièrement repensée autour d'un bloc photo particulièrement réussi, l'idée étant de se distinguer sur un marché devenu très uniforme.

Mais tous les yeux sont tournés vers le bloc photo de ces nouveaux mobiles. Et Samsung promet encore de faire des miracles pour les amateurs de photo, en s'appuyant sur trois capteurs pour les S21 et S21+ et un bloc encore plus poussé sur le S21 Ultra, sur lequel nous reviendrons plus tard. Concernant les premiers modèles, ceux-ci s'articuleront autour d'un capteur de 12 Mpixels doté dune ouverture focale f:1.8, d'un ultra grand angle de 12 MPixels également (f:2.2) et d'un téléobjectif de 64 Mpixels (f:2.0). Le tout étant capable de filmer jsqu'en 8K à 30 images par seconde.

Galaxy S21, Samung, à partir de 849 euros, les S21+ et S21 Ultra sont proposés respectivement à partir de 1.049 euros et 1.249 euros.

Apple iPhone 12

Dans la gamme premium, Apple s'affiche toujours, mais avec un iPhone 12 particulièrement bien pourvu par rapport à la version 12 Pro vendue 250 euros plus chère. Si vous hésitez entre les deux en raison d'un budget plus limité, on vous recommande donc de vous orienter vers l'iPhone 12.

Ce mobile 5G, profite d'abord d'un écran Oled de 6,1 pouces flatteur et de la puissance de son processeur A14 Bionic, l'un des plus puissants du marché. Côté finition, Apple abandonne les rondeurs et le verre se marie à l'acier qui habille ses tranches désormais plates. L'équipement photo est l'un des meilleurs avec deux objectifs principaux de 12 Mpixels chacun. Un ultra grand‑angle d'une ouverture ƒ/2,4 et un champ de vision de 120° et un grand‑angle d'une ouverture ƒ/1,6 Zoom. L'optique arrière offre un zoom numérique jusqu’à 5x. A noter que l'iPhone 12 Mini propose les mêmes prestations pour 100 euros de moins mais avec un écran de 5,4 pouces.

iPhone 12, Apple, 909 euros (iPhone 12 Mini, 809 euros).

Sony Xperia 5 II

Ecran Oled 21:9e, son dolby atmos puissant, appareil photo soigné, finition exemplaire, des performances excellentes pour le gaming, le Xperia 5 II de Sony possède même une prise mini-jack (élément déormais rare sur un mobile). Il n'en faut pas plus pour dire que le constructeur japonais poursuit ses efforts pour rester dans le haut du panier dans un secteur hautement concurrentiel. Certifié IP68, ce modèle 5G profite d'une optique optimisée par la société Carl Zeiss, avec également trois capteurs de 12 Mpixels chacun (dont un ultra grande angle). Les capacités vidéo sont renforcées par l'ajout d'une appli offrant des outils professionnels et des filtres en temps réel pour offrir un rendu spectaculaire.

Xperia 5 II, Sony, 899 euros.

A moins de 1.200 euros

oppo find x3 Pro

Vendu au prix de 1.149 euros, le Oppo Find X3 Pro tutoie les mobiles premium du moment que sont les nouveaux Samsung Galaxy S21 Ultra ou encore l'iPhone 12 Pro Max d'Apple. Oppo se concentre ici sur un design tout en finesse basé sur le travail du verre. La coque dorsale du Find X3 Pro est en effet composée d'une seule pièce et le décrochement incluant le bloc optique est ici intégré sans ligne de structure, ce qui offre le design le plus épuré vu à ce jour. Côté écran, Oppo mise sur une dalle Amoled de 6,7 pouces, mais promet de pouvoir traiter et d'afficher un milliard de couleurs, soit un traitement 10-bits de l'image. L'idée étant ici de renforcer les nuances visibles à l'écran et le résultat est flatteur.

Le Find X3 Pro est équipé de quatre capteurs dorsaux. La combinaison de son Grand Angle de 50 Mpixels et son Ultra Grand Angle de 50 Mpixels épatte. Surtout, l'appareil héirte d'un microscope 60x (une première sur un mobile) qui permet de faire des photos insolites du petit monde qui nous entoure. Enfin, un téléobjectif de 13 Mpixels offrant un zoom hybride 5x et numérique 20x est présent. Côté puissance et stockage, le Find X3 Pro est 5G et intègre un Snapdragon 888, 12 GO de Ram et 256 Go de mémoire. Enfin sa super charge lui confère 4 heures d'autonomie en seulement 5 minutes (100 % en 35 minutes).

Find X3 Pro, Oppo, 1.149 euros.

Huawei mate 40 Pro

Fruit d'un très bel exercice de design et renfermant un maximum de technologies dernier cri sous sa coque, le Huawei Mate 40 Pro s'affiche comme un smartphone puissant (grâce au processeur Kirin 9000), mais aussi un champion de la photo et de la vidéo.

Toujours conçu avec Leica, la partie photo est ici incluse dans un anneau renfermant quatre capteurs. Un principal de 50 Mpixels très doué pour les photos à basse lumière, un ultra grand angle de 20 Mpixels, un téléobjectif autorisant un zoom hybride 10x et jusqu'à 50x en numérique, ainsi qu'un capteur laser pour l'autofocus. Capable de filmer en HDR en temps réel en 4K, l'objet excelle dans les vidéos en intégrant même un logiciel de montage facile à prendre en mains, à l'heure où les vidéos cartonnent sur TikTok et Instagram. Enfin, Huawei développe Petal Search son moteur de recherche pour trouver des applications en un clin d'œil.

Mate 40 Pro, Huawei, 1.199,99 euros.