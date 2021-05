NFT : la première vente d'art aux enchères en France aura lieu dimanche

Toujours en plein boom, le marché de l'art numérique au format NFT rebondit aussi en France. La maison Cappelaere & Pruneaux organisera ce dimanche 16 mai la première vente aux enchères liée à cette technologie dans l'Hexagone.

Si l'on sait que les grandes maisons de ventes s'aventurent déjà dans les œuvres NFT à l'étranger et notamment aux Etats-Unis -où Christie's a adjugé un tableau virtuel de Beeple pour 69 millions de dollars-, la France n'avait pas encore eu droit à une vente de ce type.

Et c'est à Bar-le-Duc (Meuse), mais aussi en live sur la plate-forme Drouot.com que l'on pourra découvrir les travaux du collectif New French Touch dont le catalogue est disponible ici. Ce dernier mettra en vente 22 œuvres numériques qui ont été éditées sous forme de NFT. Trois lettres pour non-fungible token (Jeton non-fongible) qui donneront à chacune d'entre elles un caractère unique, indiscutable et traçable via la blockchain.

Inspirés d'anciennes séries

«Nos créations s'inspirent de la poésie, avec une touche de nostalgie. Dans dans la même veine, nous utiliserons également certaines licences liées à de vieilles séries télévisées ou d'anciens dessins animés pour créer des NFT uniques», résume le collectif dans le catalogue de la vente aux enchères.

Les artistes de New French Touch partagent ainsi leurs travaux au format NFT, mais précisent que les œuvres sont souvent réalisées à partir de méthodes artisanales, comme le collage, avant d'être numérisées. Pour certaines œuvres, «nous offrons à l'acheteur un tirage papier du NFT en format moyen (50x50 cm pour les formats carré, environ 40x60 cm pour les formats paysage ou portrait)», est-il précisé.

Les estimations affichant des tarifs autour de plusieurs dizaines de milliers d'euros sont à la (dé)mesure de l'effervescence créée autour des œuvres NFT. Reste à savoir si ces œuvres trouveront preneur à un tel niveau de prix ?

Une autre vente le 20 mai

Si la maison Cappelaere & Pruneaux sera la première à proposer des enchères NFT en France, la maison Millon devait également en organiser une à Paris le 20 mai prochain. Toutefois, pour des raisons liées à la législation française en la matière, cette vente sera finalement exportée à Bruxelles le même jour. Le catalogue est disponible ici.

Egalement retransmise sur Drouot Live, cette vente réunira des artistes numériques et street-artistes qui sont déjà bien connus du marché de l'art, à l'instar de César Piette, Trevor Jones ou encore Fvckrender. Les prix sont ici estimés dans des tranches plus «raisonnables» en matière de crypto-art, avec des prix variant entre 1.000 et 7.000 euros. Parallèlement, Millon profite de cet événement pour ouvrir un département dédié à l’Art Digital et au Numérique.