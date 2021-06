Comment connaître son adresse IP ?

A la manière d'une adresse postale qui permet de vous identifier et de savoir où vous habitez, l'adresse IP, pour Internet Protocole, est unique et elle permet d'identifier un appareil connecté ou un réseau local. Voici donc comment la trouver.

A quoi ressemble une adresse IP ?

Avant de savoir quelle est votre adresse IP, encore faut-il savoir à quoi cela ressemble. Celle-ci forme un ensemble de quatre groupes de chiffres allant de 1 à 255. On peut donc voir des adresses IP ressemblant à 123.1.255.045 ou encore 100.145.187.111 par exemple. L'idée est ici d'attribuer un numéro d'identifiant, pour permettre à un appareil relié à l'internet (smartphone, ordinateur, enceinte connectée...) mais aussi aux sites web d'être reconnus sur le réseau. En somme, l'adresse IP doit permettre de les différencier sur Internet.

Quelle différence entre l'adresse IP publique et privée ?

Autre point important à noter, l'adresse IP d'un internaute est généralement donnée par son Fournisseur d'accès à Internet (Orange, Free, Bouygues Telecom, SFR...). Un particulier va alors avoir deux adresses IP. L'une est publique et concerne généralement celle du routeur. L'autre est privée et permet au routeur d'identifier chaque appareil présents sur un réseau. Il y a donc généralement plusieurs adresses IP privées en fonction du nombre d'objets connectés (ordinateurs, smartphones, téléviseurs...) présents dans votre foyer.

Afin d'être identifié sur le Web, c'est donc bien l'adresse IP publique, c'est à dire celle donnée par votre FAI à votre routeur, qui sera visible pour les autres. C'est elle qui vous sera demandée en cas de besoin. Il est à noter que celle-ci est considérée comme une information personnelle par la Cnil, il convient donc de ne pas la divulguer à n'importe qui, mais seulement lorsque c'est nécessaire (mise en place du télétravail, intervention à distance...).

Sachez d'ailleurs que les cybercriminels qui se procureraient votre adresse IP publique pourrait s'en servir pour vous espionner, télécharger du contenu illégal en utilisant votre adresse ou encore pirater différents appareils d'un foyer et en prendre le contrôle.

Comment la connaître ?

Deux moyens très simples permettent de la connaître. Le premier consiste à passer par votre navigateur internet. Recommandé par les sociétés de cybersécurité, le site IPlocation.net vous donne automatiquement l'adresse et peut même vous donner la localisation de votre ville et le nom de votre FAI. Idem pour le site whatsmyip.com. Ces deux sites sont généralement recommandés, attention aux autres sites qui sont souvent des services destinés à cliquer sur des pubs.

Pour celles et ceux qui ne veulent pas passer par un navigateur, il est possible de le faire via les paramètres de votre appareil.

Sur un ordinateur sous Windows 10, cliquez sur le champ de recherche situé sur la barre des tâches et entrez les trois lettres cmd. Après avoir appuyé sur la touche Entrée, un écran noir invite à renseigner une ligne de commandes, écrivez alors : ipconfig. Regardez ensuite la ligne Adresse IPv4 et les chiffres situés au bout, il s'agit de votre adresse.

Sous Mac OSX, c'est encore plus simple. Rendez-vous dans Préférences système, allez dans Réseau, l'adresse IP s'affiche.

Pour les smartphones, iOS ou Android, l'adresse IP est souvent indiquée lorsqu'on clique sur un réseau wifi par exemple.