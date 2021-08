OnlyFans va interdire les contenus sexuels mais pas la nudité

Une révolution pour ses utilisateurs. La plateforme, connue notamment pour les photos et vidéos érotiques et pornographiques publiées par des créateurs contre rémunération, a annoncé jeudi 19 août sa décision de bannir «tout contenu sexuellement explicite» à partir du mois d’octobre.

«Afin d’assurer notre fonctionnement dans la durée et de continuer à héberger une communauté inclusive de créateurs et de fans, nous devons faire évoluer nos règlements», a expliqué l’entreprise basée au Royaume-Uni. Précisant que «ces changements sont nécessaires pour nous conformer aux requêtes de nos partenaires financiers et services de paiement en ligne.»

OnlyFans précise que les créateurs pourront toujours mettre en ligne de la nudité s'ils se conforment aux nouvelles règles du site. A ce stade, elles interdisent la promotion de la violence, des armes à feu, etc., ainsi que les contenus sexuels extrêmes ou criminels, comme la zoophilie ou le viol, mais pas l'érotisme ni même la pornographie.

La pression des services de paiement

La plateforme, qui compte 130 millions d'utilisateurs, a indiqué qu'elle donnerait plus de détails dans les jours qui viennent et «aiderait activement» ses plus de 2 millions de créateurs.

Les services de paiement ont fait également pression sur le site de pornographie Pornhub, accusé de diffuser des vidéos pédopornographiques et de viols.

Le 10 décembre, les entreprises Mastercard et Visa ont annoncé que leurs cartes de crédit ne pourraient plus être utilisées dans l’immédiat pour effectuer des paiements sur le site.