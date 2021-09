TikTok passe la barre du milliard d'utilisateurs

C'est un cap symbolique qui témoigne de la dynamique de TikTok. Le réseau social vient de passer la barre du milliard d'utilisateurs actifs.

Un chiffre colossal qui reste certes inférieur à Instagram (plus de 1,2 milliard d'actifs) ou YouTube (plus de 2,3 milliards) mais qui est tout de même remarquable, TikTok ayant été créé en 2018.

Le réseau social chinois s'impose également parmi les mastodontes américains qui trustent ce marché depuis près de vingt ans. La société mère de TikTok, ByteDance affirme avoir passé ce cap, d'autant que SensorTower, organisme qui recense les téléchargements d'applications et les utilisateurs, précise que TikTok et Douyin (sa version chinoise) fédèrent 3,2 milliards d'utilisateurs actifs.

Bientôt en bourse

Une communauté qui représente un marché potentiel énorme et qui a motivé ByteDance à préparer son introduction en bourse qui devrait avoir lieu dans les prochains mois. Le groupe chinois cherchant à monétiser sa plate-forme avec de la publicité, mais aussi un système d'achats intégré.

Et malgré les déboires rencontrés aux Etats-Unis - l'ex-président Donald Trump ayant accusé l'application de servir l'espionnage de Pékin -, TikTok s'est forgé une place parmi la jeune génération qui s'est rapidement repliée vers ses contenus à base de courtes vidéos. La pandémie a largement contribué à son essor, les confinements successifs ayant laissé du temps libre aux utilisateurs pour produire du contenu et capter une audience toujours plus large.

Un succès qui a même obligé Google à réagir et à proposer YouTube Shorts en 2020. L'idée étant de proposer des vidéos courtes comme son rival chinois. Tandis que Facebook a retenu les fans d'Instagram qui migraient vers TikTok avec ses Reels, basés sur le même modèle.