Steve Jobs en 10 anecdotes

Steve Jobs, l'emblématique cofondateur d'Apple, est mort il y a 10 ans, le 5 octobre 2011. Salué comme un inventeur de génie lors de son décès, l'homme a construit sa légende. Voici 10 anecdotes à retenir sur sa carrière et sa vie.

Il est à noter qu'en ce mardi 5 octobre, Apple commémore également le décès de son ancien patron par le biais d'une page spéciale et d'un film baptisé sobrement «En l'honneur de Steve».

Pourquoi a-t-il appelé apple ainsi ?

Le choix du mot Apple (Pomme) pour ce qui deviendra l'une des marques les plus puissantes au monde en termes de notoriété repose en réalité sur plusieurs raisons. A l'époque de sa création au début de l'année 1976, la société de Steve Jobs et Steve Wozniak devait comme toute entreprise trouver un nom pour établir ses statuts. Selon ce dernier, Steve Jobs avait l'habitude d'aller travailler chaque année dans une ferme où des pommes étaient cultivées. De retour de l'une de ses virées au sein de ce verger, il aurait alors proposé à son comparse le nom d'Apple Computer. Certains proches avancent également que la pomme était le fruit préféré du cofondateur. Enfin, Steve Wozniak ajoute un élément qui collait davantage au business de l'époque en expliquant qu'Apple était un nom arrangeant puisque dans les annuaires qui référençaient les entreprises de la tech, Apple, commençant par A, permettait à la société d'être mieux placée, notamment devant l'un de ses concurrents de l'époque : Atari.

il était adepte de la spiritualité orientale

Dans les années 1970, la période «Hippie» était largement médiatisée faisant de nombreux adeptes aux Etats-Unis, dont un certain Steve Jobs qui se lança dans des études d'arts au Red College de Portland aux Etats-Unis dès 1972. Mais le jeune étudiant s'ennuya ferme et décida d'abandonner ses études. Parallèlement, il expérimenta les effets du LSD et se passionna pour la spiritualité orientale. Un attrait philosophique qui l'a mené jusqu'en Inde où il séjourna sept mois, avant de revenir aux Etats-Unis retrouver son ami Steve Wozniak pour fonder Apple.

il a aussi créé pixar

L'histoire est bien connue des fans de la marque, mais moins par la jeune génération née avec les smartphones. Steve Jobs n'a pas fait seulement carrière au sein d'Apple. Dans les années 1980, il a perçu rapidement l'intérêt de la création d'effets spéciaux assistée par les ordinateurs. C'est d'ailleurs vers Lucasfilm (société de George Lucas) qu'il s'est tourné dès 1986 pour en racheter la division en charge du sujet. Cette dernière est alors rebaptisée... Pixar. Après quelques démonstrations et courts-métrages, un partenariat a rapidement été signé avec Walt Disney Pictures et les premiers succès sont venus dès le début des années 1990 avec Toy Story notamment.

il a jeté le premier iphone par terre

Avant d'être dévoilé au grand public lors d'une keynote mémorable le 9 janvier 2007, le tout premier iPhone avait été présenté à des journalistes quelques jours avant. Une présentation qui a notamment tournée autour de la solidité du produit. Présent, Steve Jobs n'a pas voulu se lancer dans de longs discours et s'est contenté de jeter en l'air le prototype d'iPhone qu'il avait entre les mains avant de le laisser retomber sur le sol. Indemne, le modèle a ainsi montré sa robustesse.

Il ne gagnait qu'un dollar par an

Officiellement, Seve Jobs ne recevait qu'un salaire de 1 dollar par an chez Apple. Une réalité qu'il convient toutefois de tempérer puisque le cofondateur de cette société possédait un stock de plus de 5,5 millions d'actions, dont chacune valait plus de 377 dollars l'année de son décès. Sa fortune personnelle était estimée à plus de 2 milliards de dollars.

Sa fille Eve est mannequin

Agée de 23 ans cette année, Eve Jobs est devenue mannequin. Lors de la fashion week d'octobre 2021 à Paris, elle est venue défiler pour la marque Coperni. La jeune femme compte aujourd'hui 236.000 followers sur son compte Instagram. Steve Jobs a eu également une autre fille, Lisa Brennan-Jobs, qu'il a mis plusieurs années à reconnaître officiellement. Agée aujourd'hui de 43 ans, elle poursuit quant à elle une carrière de journaliste.

Il était un enfant adopté

Steve Jobs a grandi au sein d'une famille californienne modeste. Mais il était surtout un enfant adopté né à San Francisco. Son père biologique d'origine syrienne, qui s'appelait Abdulfattah Jandali, était un migrant installé dans la Silicon Valley. Sa mère biologique était Joanne Carole Schieble, une Américaine d'origine suisse.

Il n'a pas inventé la souris, mais l'a repensée

Contrairement à certaines croyances répandues, ce n'est pas chez Apple que les premières souris d'ordinateurs ont été inventées. On doit la création de la souris à Douglas Engelbart, un ingénieur américain, qui proposa dès le 9 décembre 1968 un «indicateur de position X-Y pour système d'affichage» en bois. Il s'agissait alors du prototype de la souris telle qu'on la connaît aujourd'hui. De son côté Steve Jobs a rapidement perçu l'intérêt de développer un modèle plus simple d'usage avec un bouton pour interagir avec l'interface graphique de son Macintosh 128k commercialisé en 1984. Un micro-ordinateur personnel qui offrait alors un accès plus simple aux logiciels grâce à sa souris.

Il respectait Mark Zuckerberg

Si aujourd'hui les relations entre Apple et Facebook sont tendues en raison des questions relatives à la vie privée, durant les dernières années de Steve Jobs, le créateur de Facebook Mark Zuckerberg avait su gagner son respect. «Je le connais un peu, mais je l'admire pour n'avoir pas revendu Facebook. J'admire ça énormément», aurait avoué l'ancien patron d'Apple, selon la biographie autorisée «Steve Jobs» par Walter Isaacson parue en 2011 aux Etats-Unis, peu de temps après sa mort.

Il a déposé 317 brevets

Considéré comme un véritable inventeur, Steve Jobs a déposé plus de 317 brevets à son nom durant sa carrière, affirme le New York Times. Dans le milieu ultraconcurrentiel de la tech, ce Californien savait qu'il fallait rapidement protéger juridiquement ses découvertes. Il allait même jusqu'à breveter les emballages de ses produits avec leur système d'ouverture.