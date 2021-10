Google : Une IA va gérer les feux de circulation pour fluidifier le trafic

Confier la gestion des feux tricolores à une intelligence artificielle dans le but de fluidifier la circulation, voici le futur qu'espère concrétiser Google. Le géant américain a dévoilé ce mardi de nouveaux projets en ce sens.

Concrètement, l'IA se basera sur les images fournies permettant de juger de la densité de la circulation afin de paramétrer la durée d'attente des automobilistes et des conducteurs de deux-roues. La durée d'un feu rouge ne sera donc pas la même selon les différents horaires de la journée.

«Nos recherches, menées en Israël en vue d’établir des prédictions sur les conditions de circulation et d’améliorer la coordination des changements de feux de circulation, nous ont permis de constater une réduction de 10 à 20 % de la consommation de carburant et du temps d’attente aux croisements», expliquent ainsi les équipes de Google en charge de ce programme. Ce dernier sera lancé prochainement à Rio de Janeiro au Brésil et dans d’autres villes, explique-t-on sans préciser toutefois les autres agglomérations concernées.

Dans les faits, ce type de projet s'inscrit dans la logique de Smart Cities, les villes intelligentes, où les différents services municipaux peuvent devenir connectés pour réaliser des économies d'énergie ou bien faciliter la circulation par exemple.

Google maps plus écoresponsable

Parallèlement, Google Maps fera également sa révolution verte. Lorsque vous allez demander un itinéraire avec votre véhicule, l'application va en effet afficher non seulement l'itinéraire le plus rapide, mais aussi celui qui sera le plus respectueux de l'environnement en calculant la possibilité de consommer moins d'essence sans perdre trop de temps. L'idée étant d'inciter un automobiliste à opter pour cet itinéraire s'il n'est pas pressé et désire faire un geste pour réduire son empreinte carbone.

«Selon nos estimations, cela pourrait réduire les émissions de CO2 annuelles de plus d’un million de tonnes, soit l’équivalent de 200 000 voitures en moins sur les routes», souligne Google. Cette solution sera déployée aux Etats-Unis dès ce mercredi 6 octobre et arrivera en France dans le courant de l'année prochaine.

De plus, Google Maps va intégrer un outil permettant de trouver plus facilement les lieux où l'on peut emprunter un vélo ou une trottinette en libre service. Celui-ci s'intéressera d'abord à plus de 300 villes dans le monde.

Enfin, le moteur de recherche Google va également «promouvoir plus facilement les options de véhicules hybrides et électriques, les comparer aux modèles à essence et trouver les remises disponibles afin d'avoir une meilleure idée de leur coût réel avant d'acheter», peut-on lire dans son billet de blog. Là encore les États-Unis seront concernés dès cette année, quand d'autres pays le seront en 2022.