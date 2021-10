E-commerce : 6 produits sur 10 sont non conformes sur les places de marché

Classés comme «dangereux» ou «non conformes aux réglementations en vigueur», 60 % des produits vendus sur les places de marché des site d'e-commerce sont pointés du doigt par une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Publié ce vendredi 15 octobre, ce rapport a analysé la conformité de plus de 129 catégories de produits proposés sur dix sites de vente en ligne. Et la DGCCRF souligne que sur l'ensemble des appareils et produits testés 32 % se sont révélés dangereux, tandis que 28 % «bien que sans danger, ne répondaient pas aux critères de conformité qu'impose la réglementation».

«Ce taux de manquements cumulé de 60 % est significativement supérieur aux résultats habituellement constatés dans les enquêtes ciblant les mêmes produits dirigés vers des canaux de distribution plus "traditionnels"», indique la direction.

Un quart des jouets sont dangereux

Des détecteurs de fumée défectueux, des adaptateurs électriques comportant des risques d'électrocution, des bijoux dont les matériaux pourraient avoir des effets sur la peau... Le rapport révèle des analyses inquiétantes.

La DGCCRF dénonce également les jouets pour enfants. Selon elle, près d'un jouet sur quatre (23%) s'est révélé dangereux. Certaines panoplies de déguisement et des peluches risquaient de mener à une strangulation ou une suffocation, notamment à cause de «petits éléments facilement détachables».

«Ces situations sont inacceptables et doivent être traitées avec force», a prévenu le ministre délégué aux PME, Alain Griset qui souligne que ce sera «l'un des enjeux de la présidence française de l'Union européenne», lors du premier semestre 2022.