Tim Cook (Apple) : «Tout le monde peut apprendre à coder»

CNEWS a été convié à assister à une rencontre entre Tim Cook, le patron d'Apple, et des enseignants français le jeudi 21 octobre. Une table-ronde organisée dans le cadre de la Semaine européenne du code qui s'est tenue du 9 au 24 octobre derniers.

Cet apprentissage du langage informatique, partagé notamment aux seins des établissements scolaires de l'Hexagone, a permis à Apple de dévoiler de nouvelles ressources pédagogiques en ce sens, notamment avec la mise à disposition gratuite du document «Le code à la portée de tous Jeunes codeurs». Parallèlement, la rencontre du 21 octobre a permis à des professeurs auprès de jeunes enfants, de lycéens ou même un professeur de musique de témoigner de la manière dont ils font découvrir le code à leurs élèves. Pour le plus grand plaisir de Tim Cook.

Etes-vous surpris de l'intérêt que portent les professeurs à l'enseignement du code et de leur implication dans ce programme ?

Je suis toujours agréablement surpris de rencontrer des gens qui aiment coder et qui dispensent cet enseignement à tous les enfants et à tous les âges. Le code est la deuxième langue la plus importante, parce qu’il s’agit du seul langage mondial. Cela implique des aptitudes qui sont cruciales dans notre vie d’aujourd’hui, en termes de résolutions de problèmes, mais aussi de créativité. Nous l’avons vu aujourd’hui et peu importe l’âge des élèves.

Aux professeurs qui souhaitent enseigner le code, je leur rappelle que tout le monde peut apprendre à coder et qu'il n'y a donc rien à craindre car nous avons simplifié le langage pour qu'ils puissent se concentrer sur les autres compétences de pensée critique, de résolution de problèmes et de créativité. Nous avons un excellent programme pour les enseignants et nous avons fait de même pour les étudiants. Ainsi, ils n'ont pas vraiment à se concentrer sur le programme lui-même, ils peuvent se concentrer sur l'enseignement.

© APPLE pour CNEWS

La crise sanitaire a-t-elle modifié votre approche de l'enseignement du code, d'après les retours que vous avez ?

Nous nous sommes rendu compte qu’il fallait renforcer davantage les besoins pour l’enseignement du code. Nos vies sont devenues plus virtuelles qu’avant, comme on peut le voir avec les visioconférences et les appels vidéo notamment. Nous avons tous pu constater l’importance des applications dans notre quotidien durant cette pandémie. Il faut donc renforcer les besoins autour de la notion que "Chacun doit pouvoir apprendre à coder".

Le code est finalement l'un des moyens de mettre en avant la passion et la créativité de quelqu'un. Tim Cook

J'ai remarqué que l'enseignement proposé par Apple dans ce programme ne passe pas forcément par l'usage des écrans ou d'appareils électroniques pour les plus jeunes. Pouvez-vous nous dire pourquoi cet aspect est important ?

J’apprécie les interactions que l’on peut créer entre le fait de coder et de faire quelque chose de complémentaire pour apprendre cela. Par exemple, il y a cette idée d’apprendre à coder en faisant de la musique. Finalement, on peut mêler l’usage du code avec plein de choses. On peut le faire avec les mathématiques ou encore avec l’Histoire. Il est naturel que ces croisements concernent des domaines où l’on va partiellement coder et partiellement non coder. Au final, le code devient une voie qui permet d’achever quelque chose dont le résultat n’est pas seulement lié au code. Nous avons créé Swift dans le but de proposer une solution qui soit aussi facile à apprendre que nos produits sont à utiliser. Le code est finalement l’un des moyens de mettre en avant la passion et la créativité de quelqu’un et les autres ensembles de compétences qui sont développés avec la pensée critique et la résolution de problèmes.

© Apple

Les enseignants, notamment en Europe et en France, intègrent-ils désormais correctement la formation au langage informatique pour leurs élèves ou sommes-nous encore loin à ce sujet par rapport aux Etats-Unis par exemple ?

Le Code est commun, c’est aussi une langue mondiale. Je pense que l’on commence en quelque sorte à fusionner les manières dont il est enseigné et donc je commence à voir plus de similitudes que de différences à ce stade.

Vous dites que le Code est une «langue mondiale», qu'est-ce qu'Apple fait actuellement pour rendre cette langue accessible dans les régions pauvres du monde ?

Nous pensons que les meilleurs produits doivent être accessibles à tous et c’est ce que nous avons fait avec notre programme pour apprendre à coder. Nous l'avons conçu et nous le distribuons gratuitement dans le monde entier, nous l'avons également traduit dans les langues locales pour l’utiliser. De plus, du côté des appareils nécessaires pour utiliser ce programme, nous avons accordé des remises importantes pour le milieu de l'Education. Nous avons également un programme de subventions qui a permis de distribuer des iPad aux étudiants et dans des zones défavorisées. Nous avons donc un certain nombre de choses différentes que nous faisons pour essayer de le rendre accessible à tous.