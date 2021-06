Tim Cook, le PDG d'Apple, se dit «bluffé» par le travail de Guillaume Rozier, créateur de CovidTracker

«Je peux mourir maintenant, c'est bon», écrit un Guillaume Rozier aux anges, sur Twitter. A l'initiative du Journal du dimanche, ce jeune ingénieur français, créateur de Covidtracker et ViteMaDose, a pu s'entretenir avec Tim Cook, le patron d'Apple. Et a eu le plaisir de l'entendre encenser son oeuvre.

«Vous avez réalisé un travail bluffant dans des délais très courts. Il a bénéficié à toute la communauté puisque vous avez efficacement contribué à lutter contre la pandémie», s'est émerveillé le PDG de la firme à la pomme.

I had the great honor to have a call with @tim_cook. Technology is enriching our lifes and will help us face the next major challenges. So inspiring, thank you so much Tim! pic.twitter.com/JKnTi3Ci8L

— GRZ (@GuillaumeRozier) June 12, 2021