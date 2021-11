La cryptomonnaie Omicron s'envole à cause du variant homonyme

Il porte le même nom que le nouveau variant et connaît une hausse soudaine de son cours dans le marché très volatile des cryptomonnaies. Le Omicron était toujours en forte croissance ce mardi 30 novembre.

Alors que l'OMS a décidé de donner ce nom au nouveau variant du Covid-19 vendredi dernier, le cours de cette cryptomonnaie relativement confidentielle joue au yoyo depuis trois jours. Un omicron se négociait environ 400 dollars ce mardi, après un pic atteignant jusqu'à près de 700 dollars lundi 29 novembre, rapporte le site CoinMarketCap. Soit une hausse de 900 % par rapport à sa valeur avant que le nom du variant ne soit rendu public.

La monnaie omicron avait été créée début novembre et a été lancée sur le marché des cryptoactifs dans la foulée. Le cours de cette devise électronique avait du mal à se stabiliser avec des variations importantes. Le blog spécialisé dans les cryptos DigiWhales faisait notamment savoir que ce type de comportement démontre bien que le marché des cryptoactifs est aujourd'hui dans «une bulle spéculative géante».

A crypto token named after the new COVID-19 variant ‘Omicron’ is up over 650% within the 3 days, and is now worth over $400 million.





If this isn’t a sign we’re in a giant bubble, I don’t know what is. pic.twitter.com/7ESD1v9wgF

— Mr. Whale (@CryptoWhale) November 28, 2021