Waze : Ces 10 fonctionnalités cachées à découvrir

Utiliser votre propre voix comme copilote, écouter un livre audio, partager son trajet avec ses proches... L'application Waze s'est largement enrichie en matière de fonctionnalités cette année et pourtant certaines demeurent encore méconnues.

Alors que ce service compte désormais plus de 16 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en France, Waze vient de présenter 10 fonctionnalités amusantes ou pratiques.

personnaliser la voix du guidage vocal

Waze permet ainsi de personnaliser avec votre voix, ou celle d'un de vos enfants, le copilote virtuel qui indique les trajets. Pour cela, il faut être connecté à votre compte, se rendre dans «Mon Waze» puis «Paramètres» et sélectionner l'onglet «Voix et Son», tout en haut du menu déroulant, la mention «Voix Waze» mentionne «Français (Vanessa) dessus.

Il suffit alors de la sélectionner et le menu proposera un «+» Enregistrer une voix. Il faut alors enregistrer votre voix ou celle d'une autre personne de votre choix sur l'ensemble des 44 commandes de guidage. Il faut ensuite prononcer toutes les instructions vocales une par une. Et bien sûr être bien précis ! Comptez entre une quinzaine et une trentaine de minutes pour ces enregistrements. L'effet amusant est garanti, d'autant plus que vous pouvez enregistrer autant de voix que vous le souhaitez et basculer entre elles avant de prendre la route.

Ecouter de la musique et des livres audio

Il est également possible de connecter ses applications musicales. Rendez-vous sur «Mon Waze», puis dans «Paramètres» et sélectionner le lecteur audio, il suffit alors de choisir l’appli streaming musicale que vous utilisez (Spotify, Deezer, YouTube Music…). Le contrôle de l’audio peut alors être fait directement sur l’appli. Idem pour Audible, l'application de lecture des livres audio.

Prédir un trajet

L'application Waze peut suggérer des trajets de routine, basé sur votre historique. Si, par exemple, vous effectuez tous les jours le même trajet pour aller au travail, Waze pourra vous alerter sur les temps de trajets avant le départ.

Prévisualiser ses itinéraires

Depuis juillet, un nouvel écran de prévisualisation des trajets est disponible. Après avoir indiqué une destination, il montre l’ensemble des itinéraires disponibles et même les prix du péage si l'on décide d'emprunter l’autoroute. L’idée est d’avoir plus d’informations avant de partir.

Planifier un voyage

Sur Waze, il est possible de préparer un trajet à l’avance et à une date précise. Dans le menu «Mon Waze», trouvez l'onglet «Planifier un trajet». Vous pouvez alors connecter votre calendrier, choisir la date de votre voyage et indiquer l'heure à laquelle vous devez arriver à destination. Le jour J, Waze va alors vous avertir lorsqu’il est temps de sortir pour arriver à l’heure souhaitée. A noter, la même option est accessible par ordinateur sur le site via ce lien. Si vous vous êtes connecté à votre compte, cela permet d’envoyer ce trajet planifié en le synchronisant avec votre application.

Partager son trajet avec ses proches

Si vous devez vous rendre sur un lieu où vous êtes attendu ou tout simplement pour rassurer vos proches, vous pouvez leur partager facilement votre trajet afin qu'ils le suivent en direct. Pour cela, lorsque vous avez déterminé votre itinéraire, vous pouvez choisir le «Partage de trajet» avec un ou plusieurs de vos contacts. Ils reçoivent alors un lien et lorsqu’ils cliquent dessus ils peuvent visionner votre route et l’heure d’arrivée estimée.

Envoyer un Signalement en main libre

Comme chacun le sait, Waze permet de signaler des événements ou des informations dont on est témoin sur son trajet. Plutôt que de le faire manuellement ce qui reste risqué, sachez qu'il est possible de faire des signalements en main libre. L'idée est d'interroger l’assistant Google. Exemple : «OK Google Signaler un accident», l'information s'ajoutera alors automatiquement. De nombreuses autres options sont disponibles : travaux, embouteillages, dangers, fermetures de routes, ou même une limitation de vitesse incorrecte, les conditions météo (neige, verglas) ou présence de véhicule à l’arrêt sur le bas-côté…

Choisir ses stations-service

Dans la section «Paramètres» existe une catégorie Station-Service. Vous pouvez y sélectionner vos préférences (marque, type de carburants…) et l'application permet alors de comparer les prix sur les stations qui sont sur votre trajet. Pratique, lorsque vous prenez l'autoroute par exemple.

Changer votre avatar

Certains se demandent encore comment peut-on changer son avatar ? Il convient de se rendre dans le menu «Mon Waze», puis de cliquer sur votre nom et l'«Avatar» afin de sélectionner celui de votre choix. Il sera alors visible par tous les «wazers» sur la route, certains permettant même d’exprimer son humeur du jour.

Activer des copilotes spéciaux

Pour une expérience plus fun, Waze propose régulièrement des voix spéciales pour le guidage. Actuellement, avec la sortie du jeu vidéo Halo Infinite, on peut avoir la voix du Master Chief ou du grand méchant du jeu en Français pour suivre les indications de trajet. C'est également vrai pour le film SOS Fantômes : L'héritage. Ces voix sont éphémères et sont disponibles environ deux mois.