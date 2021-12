TikTok : Quelles tendances pour 2022 ?

Le réseau social chinois TikTok fait désormais partie intégrante du quotidien des internautes et des entreprises. Pour nous donner une idée des tendances à venir, Hootsuite a réalisé une étude qui dévoile une sélection de tendances à surveiller en 2022.

Après la mode du regard fatigué, où comment les cernes se révélaient être un atout charme non négligeable pour séduire les internautes sur Tiktok, place à présent aux nouvelles tendances et parmi elles, la danse. Selon Hootsuite, la majorité des créateurs les plus populaires sur l’application sont principalement connus pour leurs chorégraphies, très largement reprises. Une tendance qui permet à chacun de s’exprimer sur la toile. Si vous manquez d’inspiration, n’hésitez pas aller visionner les #dancechallenge, #dancetrend ou encore #trenddance pour trouver les plus populaires.

L’humour au goût du jour

Le format court des vidéos TikTok est adapté pour intégrer de l’humour et du sarcasme quel que soit l’objet de la vidéo. Ces contenus sont souvent très appréciés par les spectateurs, et permettent de se démarquer.

Un mot d’ordre, ne soyez pas trop sérieux et laissez place à la bonne humeur.

Faire des TikTok pour répondre aux commentaires

L’application propose également aux utilisateurs de répondre aux commentaires reçus en vidéo grâce à un sticker. Pour Hootsuite, beaucoup d’artistes utilisent cette option pour promouvoir leurs créations, et développer leur image de marque. Cela peut fortement aider à faire grandir une communauté. Si les commentaires deviennent ingérables, l’application permet également d’y mettre fin.

Montrer les coulisses des vidéos

Si vous cherchez à créer davantage de lien avec vos abonnées, l’étude affirme que filmer les coulisses d’une vidéo peut être tout aussi palpitant que la vidéo finale. Hootsuite recommande donc de ne pas hésiter à partager ces moments «exclusifs» dont les internautes sont friands.

Hootsuite propose 9 autres tendances à surveiller en 2022 :

les « glow-up »

les histoires sincères

les collaborations entre créateurs

les TikTok en famille

les références pop-culture

les vlogs

les vidéos satisfaisantes

les tendances de niche

les touches personnelles