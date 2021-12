Miss France 2022 : un Youtubeur se vante d’être l'ex de Diane Leyre sur TikTok

Quand Diane Leyre a été élue Miss France 2022, samedi 11 décembre au Zénith de Caen (Calvados), un Youtubeur prénommé Thomas Goldberg s’est filmé en annonçant avoir été en couple avec la jeune femme de 24 ans.

Il a publié une première vidéo au moment où Diane Leyre a été officiellement désignée Miss France sur TF1.

Thomas Goldberg s’est ensuite filmé plus calmement afin de s’exprimer sur leur relation passée. Le jeune homme prend le temps de féliciter Diane Leyre, avec laquelle il indique avoir eu une relation plutôt brève. Mais, avec beaucoup d’humour, assure qu’il compte bien se vanter d’être l’ex de la plus belle femme de France. Tout en s’imaginant déjà qu’elle pourrait remporter, à l’avenir, le concours de Miss Univers.

«Mon ex elle est Miss France ! Cette phrase elle sonne incroyable mais il faut que je vous raconte… Diane Leyre qui du coup a été élue Miss France 2022 hier soir, on s’est côtoyé pendant une période. Si elle tombe sur ce TikTok : 'Plein d’amour ! Bravo ! Je suis très fier de toi ! Et à partir de maintenant, si quelqu’un me parle mal ou me prend de haut, je vais lui dire : 'Écoute, mon ex c’est Miss France !», lance-t-il.

Invitée sur Fun Radio le 13 décembre, Diane Leyre a répondu aux questions sur sa vie sentimentale et a assuré être célibataire. Elle affirme ne pas vouloir se mettre en couple pour le moment, et qu’elle compte profiter pleinement de son année de Miss France 2022.