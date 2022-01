Google Chrome : Comment supprimer toutes les données qu'un site possède sur vous

Le droit à l'oubli des données personnelles sur Internet est encore difficile à mettre en œuvre, mais un premier pas important vient d'être franchi par Google Chrome. La dernière mise à jour du navigateur internet, Chrome 97, permet d'effacer les données personnelles qu'un site posséderait sur vous, et pas seulement les cookies.

La plupart des navigateurs internet, y compris Chrome, permettent déjà de gérer plusieurs points pour effacer certaines données via la section Historique. On peut notamment supprimer l'historique de navigation, celui lié aux téléchargements, les fameux cookies, les images et fichiers en cache ou encore les mots de passe préenregistrés.

Toutefois, Google Chrome va désormais plus loin avec des outils qui permettent d'effacer manuellement, et site par site, les données personnelles auxquelles un site pourrait avoir accès. C'est le cas par exemple lorsque vous autorisez un site à le faire via la petite fenêtre qui apparaît pour demander ou non votre consentement depuis le 1er avril 2021.

Une procédure simple à suivre

Afin d'accéder aux nouvelles fonctionnalités de Google Chrome, il convient tout d'abord de vérifier que vous disposez de la dernière version du navigateur. Normalement, ce dernier est paramétré pour se mettre à jour automatiquement à chaque réouverture de l'application. Si vous souhaitez néanmoins vérifier ce point, rendez-vous dans «Paramètres», puis (tout en bas) sélectionnez «A propos de Chrome». Le navigateur va alors vérifier si vous êtes à jour avec la dernière version (photo ci-dessous) et vous suggérer de la télécharger si ce n'est pas le cas.

Une fois la mise à jour effectuée, retournez dans la section «Paramètres», puis rendez vous dans l'onglet «Sécurité et confidentialité». Dans cette section, vous pouvez découvrir la partie «Paramètres des sites». Enfin, une nouvelle ligne intitulée «Afficher les autorisations et les données utilisées pour les différents sites» va permettre de gérer au cas par cas quels sont les sites où vous désirez effacer vos données.

Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce type de manipulations depuis plusieurs mois, vous pourrez constater que plusieurs gigaoctets de données sont réservés à cela, ce qui permet de libérer souvent un précieux espace de stockage au passage, en plus de préserver vos informations personnelles.