L'iPhone 14 Pro pourrait ne plus avoir d'encoche sur son écran

Les rumeurs reprennent autour de la prochaine génération d'iPhone prévue pour sortir durant l'automne prochain. Plusieurs médias américains viennent de relayer une information selon laquelle les futurs iPhone 14 Pro pourraient ne plus arborer la fameuse encoche sur leur écran.

Alors que les iPhone 13 et 13 Pro, sortis en septembre dernier, affichaient une encoche Face ID légèrement plus discrète, l'écran du modèle 14 Pro aurait droit à un système de caméra et d'identification Face ID placé sous l'écran de l'iPhone. Une information avancée par le leaker DylanDKT sur Twitter, qui se présente comme un analyste de l'univers Apple. Si cette information est prise au sérieux par certains médias, comme le célèbre site américain The Verge, c'est principalement parce que celle-ci viendrait corroborer une autre information fournie en fin d'année dernière par l'analyste Ming-chi Kuo, figure bien connue des fans du monde de la marque à la pomme.

I am able to corroborate information regarding a hole punch camera for the pro models of the iPhone 14. Face ID hardware will be placed under the display. As a reassurance to any concerns, the functionality of these sensors have not been negatively affected by this change.

— Dylan (@dylandkt) January 6, 2022