Apple présenterait son premier casque de réalité augmentée fin 2022

La keynote d'automne 2022 d'Apple devrait être particulièrement attendue. La société de Cupertino devrait en effet y dévoiler son premier casque dédié à la réalité augmentée, croit savoir l'analyste Ming-chi Kuo, spécialiste de la marque.

Relayée par les médias américains MacRumors et 9to5Mac ce vendredi, cette annonce vient corroborer des rumeurs avancées depuis deux ans déjà sur ce projet. Si Apple n'a pas confirmé, ni infirmé, cette information, on sait que la firme à la pomme n'a jamais caché ses ambitions en matière de réalité augmentée puisqu'elle met en avant son ARkit pour proposer des applications basées sur cette technologie pour ses iPhone et iPad.

Surtout, Ming-chi Kuo avance de nouvelles données techniques intéressantes à ce sujet. Selon cet analyste, le casque inclurait une puce aussi puissante qu'un MacBook M1, tandis qu'un second processeur moins puissant serait en charge des informations liées aux capteurs du casque (position, sens du regard...).

«Six à huit modules seraient en charge d'afficher des informations virtuelles superposées à la réalité», affirme-t-il. Enfin, Sony fournirait deux écrans 4K Oled (un pour chaque œil) pour ce casque.

Un appareil autonome ?

Et si certains experts estiment que ce casque pourrait fonctionner de pair avec un module déporté à glisser dans sa poche, voire un iPhone, Ming-chi- Kuo quant à lui, affirme qu'il s'agira d'un système autonome. «Si le casque AR est positionné uniquement comme un accessoire pour le Mac ou l'iPhone, il ne sera pas propice à la croissance du produit. Un casque AR qui fonctionne indépendamment signifie qu'il aura son propre écosystème et offrira l'expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible», explique-t-il.

Plus généralement, la réalité augmentée devrait largement être popularisée par ce type d'appareils. Si Microsoft fait figure de pionnier en la matière avec ses casques Hololens, certaines marques proposent également des casques de réalité mixte, à l'instar d'HP ou de HTC. Reste à savoir ce qu'Apple compte proposer et si la firme se concentrera sur des produits plus simples d'usages, sans fil et légers.