Code PUK : comment le trouver ?

C'est un code à huit chiffres qui s'avère souvent fort utile en cas de blocage avec votre smartphone. Le fameux code PUK, pour «PIN Unlock Key», peut être demandé si vous avez composé trois fois le mauvais code PIN de votre mobile.

En effet, chaque appareil incluant une carte SIM pour se connecter vous laisse trois essais pour entrer le code PIN à quatre chiffres lorsque vous l'allumez avant de bloquer l'accès au réseau. En cas d'oubli ou après qu'une personne a par exemple tenté d'utiliser votre mobile à votre insu, le code PUK est l'équivalent d'une clé de secours pour débloquer la carte SIM. Il est fortement conseillé de le noter sur un papier à ranger en cas de besoin, mais beaucoup ne le font pas.

Afin de le retrouver plusieurs solutions s'offre à vous. Tout d'abord, si vous possédez encore le courrier lié à l'envoi de votre carte SIM, sachez que le code PUK y est normalement précisé par votre opérateur. En outre, le support en plastique qui entourait la SIM prédécoupée le précise également.

un accès à l'espace client

Si vous ne disposez pas de ce courrier ou du support en plastique pas de panique, d'autres moyens sont proposés. Si vous êtes passé par un opérateur téléphonique pour acquérir votre smartphone, il est possible que votre contrat de forfait lié au téléphone indique le numéro IMEI, mais aussi le code PUK. Toutefois, tous les opérateurs ne l'indiquent pas forcément. Le moyen le plus simple et rapide est de se rendre dans l'espace client ou abonné de votre opérateur. Une rubrique doit normalement vous aider à le retrouver via la section dépannage ou assistance.

Si vous ne pouvez pas accéder à votre espace via Internet, vous pouvez opter pour un appel téléphonique auprès du service client de votre opérateur. Munissez-vous de vos identifiants, ils vous seront demandés, ainsi que de certaines informations nécessaires à la vérification de votre identité.

Une fois le code PUK récupéré, vous pouvez alors rallumer votre téléphone. La carte SIM bloquée vous demandera alors d'inscrire le code à huit chiffres. Attention à ne pas vous tromper, au bout de dix tentatives successives erronées d'inscrire ce code, la carte SIM sera alors bloquée... définitivement.