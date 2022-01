Pokémon : ce célèbre youtubeur avoue avoir perdu 3 millions d'euros dans des fausses cartes

La fièvre acheteuse des cartes pokémon incite certains à débourser des fortunes pour acquérir des pièces de collection. Mais le célèbre youtubeur américain Logan Paul aurait perdu 3 millions d'euros après avoir investi dans des contrefaçons.

Comptant plus de 23 millions d'abonnés à sa chaîne YouTube, Logan Paul est un habitué des coups d'éclats médiatisés, notamment son fameux combat de boxe contre le champion Floyd Mayweather en juin 2021. Mais dans une vidéo intitulée «J'ai perdu 3,5 millions de dollars dans de fausses cartes pokémon» (visible ci-dessous), le jeune homme de 26 ans met en scène la réception de sets de cartes rares et cotés qu'il aurait achetés pour cette somme en décembre dernier.

Problème, lorsqu'il ouvre les boîtes avec ses acolytes, tous déchantent rapidement en découvrant des cartes GI Joe pourtant emballées dans des boîtes pokémon qui semblaient authentiques.

Après avoir découvert cette arnaque, Logan Paul a déploré dans sa vidéo une nouvelle «triste pour la communauté Pokémon, alors que le nombre de trucs frauduleux qui existent autour se mutliplient».

Une carte à un million de dollars ?

Si cette mésaventure liée aux contrefaçons de cartes pokémon est désormais monnaie courante dans le milieu des collectionneurs, la vidéo publiée par Logan Paul a toutefois été critiquée par certains internautes qui voient ici un nouveau scandale qui servirait ses intérêts.

La jeune star de YouTube n'en est en effet pas à son premier coup d'éclat. Lors de son combat contre Floyd Mayweather, Logan Paul était notamment monté sur le ring avec un collier en or arborant une carte Dracofeu, qu'il avait achetée plus de 150.000 dollars. Sur Instagram, il en avait profité pour la mettre en avant et faire grimper sa cote, parlant de «porte-bonheur à 1 million de dollars».