Pass vaccinal : que faire si vous recevez un message d'expiration ?

Dès ce mardi 1er février plusieurs utilisateurs de l'application TousAntiCovid ont reçu un message menaçant d'une prochaine expiration de leur pass vaccinal. Il s'agit ici d'un bug technique, mais une solution existe.

Alors qu'un nouvel ultimatum a été fixé au 15 février prochain pour les personnes n'ayant pas reçu leur dose de rappel et dans le cas où elles n'auraient pas contracter le Covid-19, un bug est venu mettre son grain de sable dans la validité du pass vaccinal au sein de l'application téléchargée plus de 50 millions de fois sur mobiles et montres connectées.

Rapporté par plusieurs internautes ce mardi sur les réseaux sociaux, ce problème technique concerne notamment les personnes malades du Covid-19 qui ont reçu une première vaccination avec une seule dose, puis ont fait leur rappel vaccinal avant le 1er février.

Une nouvelle attestation à télécharger

Si tel est le cas, l'Assurance maladie explique la marche à suivre sur son site internet. Vous devez d'abord retélécharger votre attestation vaccinale sur le site Ameli.fr disponible ICI et accessible avec vos identifiants. Il s'agira d'une nouvelle version de l'attestation qui affiche clairement que le fameux rappel a été effectué.

Une fois le document en votre possession, vous pouvez décider de l'imprimer pour le conserver en cas de besoin ou si vous avez un problème d'accès à TousAntiCovid, mais vous pouvez également scanner à nouveau le QR Code afin de remettre à jour celui contenu dans votre application.

La sécurité sociale précise que les personnes qui feront leur rappel après le 1er février ne seront pas concernées par cette mise à jour du pass vaccinal.