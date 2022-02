Les meilleurs accessoires pour lancer sa chaîne YouTube, TikTok ou Twitch

Et si en 2022 vous décidiez de lancer votre propre chaîne en ligne ? Que ce soit pour produire du contenu sur YouTube, TikTok et Twitch, il convient de s'équiper avec du matériel pour se rapprocher des professionnels. Caméra, micro, éclairage... voici 5 appareils pour devenir un vrai créateur.

Avant de vous lancer et de faire vos achats, il faut bien réfléchir au type de contenus que vous désirez produire. Une chaîne dédiée au gaming va nécessiter plus de matériel qu'une autre qui mettra en scène des produits de beauté, tandis que les globe-trotters devront s'équiper d'un matériel vidéo sérieux. Cette liste, non exhaustive, a pour but d'offrir une installation complète afin de partager des vidéos depuis chez vous.

Les tarifs indiqués sont les prix pulics conseillés et ne tiennent pas compte des éventuelles promotions proposées par les revendeurs.

la caméra

Avec la Studio P5, la société Poly propose une webcam intéressante et design pensée pour filmer en Full HD, 1080p, vos prestations devant votre ordinateur (mac ou PC). Un microphone est déjà intégré, ainsi qu'une prise USB pour y ajouter un casque en cas de besoin. Un outil notamment pratique sur les ordinateurs portables qui parfois souffrent d'une webcam de moins bonne qualité et souvent en manque de ports USB.

Poly Studio P5, 133,95 euros.

L'éclairage

Être filmé et se mettre en avant, c'est d'abord savoir se mettre en valeur et un bel éclairage fait la différence. Logitech a donc pensé sa gamme de produits Logitech For Creators, entièrement pour les créateurs de contenu et les streamers. Parmi elle, on découvre un accessoire fort utile, la lampe Litra Glow est entièrement paramétrable pour offrir un éclairage doux et une couleur chaude ou froide qui s'adapte à l'ambiance des lieux pour mettre en valeur votre visage ou les produits que vous montrez. Un outil abordable et très utile à placer juste à côté de votre caméra.

Logitech Litra Glow, 69 euros.

Le micro

Lancer sa chaîne vidéo, c'est savoir se filmer et mais aussi être entendu, avec un micro qui assure d'être audible et sans être perturbé par un probable bruit ambiant. Plusieurs marques sont sur ce créneau. Parmi elles, HyperX propose le SoloCast. Un modèle pensé pour un usage simple et un enregistrement sonore d'excellente qualité qui se concentre sur votre voix ou un instrument de musique par exemple. A noter qu'il est compatible avec plusieurs appareils différents, PC, Mac, mais aussi PS5 et PS4.

HyperX SoloCast, 89,95 euros.

Le casque

Pour les streamers qui souhaitent passer plusieurs heures sur leur chaîne, notamment pour échanger avec leurs abonnés, la marque Epos propose le GSP 370. Un casque sans fil élégant et surtout confortable. Il est doté d'un micro si vous n'en possédez pas. Le constructeur garantit «un son fiable et sans lag», avec jusqu'à 100 heures de jeu pour une charge.

Epos, GSP 370 sans fil, 199 euros.

La carte pour streamer

Streamer n'est pas nécessairement à la portée de tous les ordinateurs. Il convient en effet de s'équiper d'un logiciel adéquat, mais aussi d'une carte d'acquisition externe comme la Elgato HD60 S+. Cette outil permet de streamer en direct et d'effectuer des enregistrements au format 1080p à 60 images par seconde ou jusqu'en 4K à 60 images par seconde avec une latence ultra faible. Cette carte est compatible avec les consoles PS5, PS4/Pro, Xbox Series X/S, Xbox One X/S dans OBS, sans oublier les PC et les Mac. A noter pour les streamer gaming, il vous faudra miser sur un ordinateur doté d'au moins 4 Go de RAM, d'un processeur Intel i5 et d'une carte GTX 10xx supérieure ou équivalente chez une autre marque, le risque étant que votre stream ne soit pas stable, voire injouable.

Elgato HD60 S+, 199,99 euros.