«FamiNum.com» : un nouveau site conseille les familles face aux usages des écrans

Avec une présence croissante des écrans au sein des foyers, la plupart des familles cherchent à mieux maîtriser le temps et les usages qui explosent auprès des enfants. Mais une aide précieuse est à trouver sur le nouveau site FamiNum.com.

Cette plate-forme en ligne, qui sera mise en avant le 8 février à l'occasion de la journée mondiale pour un Internet plus sûr (Safer internet day), s'inscrit dans le programme public Internet sans crainte et de la Mildeca (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives).

Concrètement, le site internet disponible ICI, promu aussi par le gouvernement, invite gratuitement à répondre à un questionnaire préalable afin de comprendre au mieux la situation d'une famille et de donner des conseils sur mesure. Aucune information d'ordre personnel n'est demandée si vous optez pour des réponses sans inscription.

On détermine le nombre de personnes dans le foyer, la catégorie d'âge de chacun des membres. Suivent alors des questions : «Quels types d'écrans utilisez-vous à la maison ?» (ordinateur, téléphone portable, console, TV...), «Pourquoi utilisez-vous vos écrans ?» (travail, loisir, occuper les enfants...), «Pourquoi tel enfant utilise les écrans?» «A quels moments ?», etc.

Enfin, l'interface vous demande de fixer des objectifs que vous souhaitez selon différents thèmes. A savoir, le temps passé devant les écrans, améliorer la qualité et la pertinence des contenus, éviter les conflits autour des écrans...

Des conseils et surtout des astuces

FamiNum.com va alors proposer différents conseils. Par exemple, pour les familles ayant des enfants de moins de 10 ans, il est bon de fixer ensemble une journée par semaine sans écran (que les parents doivent aussi respecter), le temps d'écran quotidien doit être limité, etc. Mais à ces conseils, le site ajoute une dimension intéressante avec des astuces pour faire comprendre aux enfants ou aux ados pourquoi vous fixez de nouvelles règles et pour que chacun les admette.

«Notre volonté c'est de s'adresser à tous les parents qui ont besoin d'accompagnement de leurs enfants en ciblant en priorité les parents des 6-12 ans mais il y a des conseils au-delà car il n'est pas trop tard pour mettre un cadre», a expliqué à l'Agence France-Presse Axelle Desaint, directrice du programme national Internet Sans Crainte.