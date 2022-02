Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra : tout savoir sur ces nouveaux mobiles premium

Dans la lignée de la famille S21 lancée l'an passé, Samsung franchit un nouveau cap ce mercredi 9 février. Le constructeur sud-coréen vient de dévoiler ses Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Trois mobiles premium qui entendent servir de références.

Lors d'une présentation en ligne, l'Unpacked Samsung de février 2022, a donc officialisé les trois nouveaux modèles attendus.

Quand seront-ils disponibles ?

Et si le Galaxy S22 Ultra, qui représente le modèle clé de la gamme, sera commercialisé dès le 25 février, il faudra toutefois se montrer un peu plus patient pour les S22 et S22+ qui seront lancés le 11 mars prochain. Les précommandes sont toutefois déjà ouvertes avec des offres commerciales.

A quels tarifs ?

Les Galaxy S22 représentent l'entrée de cette gamme et seront commercialisés au tarif de 859 euros (128 Go). Les Galaxy S22+ seront quant à eux proposés en deux versions à 1.059 euros (128 Go) et 1.109 euros (256 Go). Enfin le S22 Ultra se déclinera sur quatre formats de stockage avec des prix publics proposés à 1.259 euros (128 Go), 1.359 euros (256 Go), 1.459 euros (512 Go) et 1.659 euros (1To).

Quelles nouveautés sur le Galaxy S22 Ultra?

© Samsung

Lors de la présentation proposée par Samsung, tous les regards étaient braqués vers le Galaxy S22 Ultra, qui doit ici concentrer tout le savoir-faire de la marque sud-coréenne. Et les habitués du constructeur ne manqueront pas de relever un détail intéressant : le S Pen. Le fameux crayon est désormais directement inclus dans l'appareil, par le biais d'un espace dédié pour le glisser, comme pour les Galaxy Note. Un point intéressant qui laisserait entendre que la marque abandonne désormais sa gamme Galaxy Note afin d'étoffer son autre éventail Galaxy Z basé sur les écrans pliables. Un point que Samsung n'a toutefois pas confirmé.

L'appareil hérite également d'un grand écran QHD+ de 6,8 pouces. Mais c'est principalement sur sa surface dorsale que le S22 Ultra se distingue de ses petits frères. On découvre ainsi un bloc photo complètement intégré à sa coque. Quatre capteurs se montrent en complément du flash, avec un grand angle de 108 Mpixels pour une ouverture f:1.8, un ultra grand angle de 12 Mpixels, un téléobjectif de 10 Mpixels autorisant un zoom optique 3x dédié notamment aux portraits et un autre téléobjectif de 10 Mpixels capable quant à lui de zoomer optiquement jusqu'à 10x et même 100x en zoom numérique. De quoi offrir une belle polyvalence pour les prises de vue que les possesseurs de S21 Ultra connaissent en partie. La marque assure également miser sur des photosites plus larges afin de faire entrer encore plus de lumière sur les capteurs et offrir un meilleur rendu en matière de photos de nuit ou en basse lumière.

Surtout, Samsung renforce la partie photo de son nouveau flagship avec un processeur gravé en 4 nanomètres (une première pour la marque) qui doit se montrer à l'aise pour traiter les prises de vue. Celui-ci peut notamment renforcer la stabilisation et le traitement des images. Un processeur Exinos qui d'ailleurs sera chargé de magnifier les vidéos, pouvant tourner en Super HDR et même en HDR 12Bit.

ce Que proposent LEs GALAXY S22 et S22+

© Samsung

De leur côté, les Galaxy S22 et S22+ proposent un design proche des S21 et S21+. Le S22 est le plus compact et arbore un écran de 6,1 pouces (contre 6,2 pour le S21), tandis que le S22+ propose un écran de 6,6 pouces. Leur look a toutefois été légèrement affiné pa rapport à la génération précédente.

Le bloc optique des S22 et S22+ est similaire, avec un grand angle de 50 Mpixels, un ultra grand angle de 12 Mpixels et un téléobjectif assurant un zoom optique 3x. Il est à noter que Samsung promet de proposer les mêmes avancées technologiques que sur le S22 Ultra (hormis ce que peut apporter le Zoom 10x que ces deux modèles ne proposent pas). Ils partagent donc également le nouveau processeur Exinos gravé en 4 nanomètres et ses prouesses.

En outre, les trois modèles intégreront l'OS One UI4 qui doit offrir notamment de nouveaux outils de personnalisation plus poussés, notamment sur la couleur des menus. Enfin, tous héritent d'un écran en verre Gorilla Glass Victus + (le plus solide du marché actuellement) et sont certifiés IP68. Comprenez par là qu'ils ne sont pas étanches, mais peuvent être immergés trente minutes dans de l'eau douce à un mètre de profondeur.

Quels coloris seront proposés ?

Les Galaxy S22 et S22+ seront proposés en quatre coloris : blanc, noir, vert et rose (tandis que quatre autres déclinaisons (bleu ciel, crème, gris et violet) seront proposées en exclusivité sur le site Samsung France.

Le Galaxy S22 Ultra se déclinera en bordeaux, noir, vert et blanc. Tandis que les coloris bleu ciel, gris et rouge seront exclusifs au site Samsung France.