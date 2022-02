SNCF Connect : Après les critiques, l'application recevra des améliorations en mars

Après avoir fait l'objet d'un grand nombre de plaintes ces dernière semaines, l'application SNCF Connect devrait intégrer des correctifs d'ici à mars prochain, a promis ce vendredi Jean-Pierre Farandou, PDG de la compagnie ferroviaire au micro de RTL.

Manque d'ergonomie, pertes de dossiers voyageurs, paiements refusés, moteur de recherche de trajets capricieux... Depuis son lancement le 25 janvier dernier, l'application SNCF Connect a été la cible de nombreuses critiques de la part de certains clients de la compagnie.

Des doléances que le patron de la SNCF a dit avoir entendu, soulignant que ses équipes travaillent à «rendre les choses plus simples» avec cette application. «Peut-être qu'on a insuffisamment accompagné cette transition. On a changé la logique de navigation, ça peut perturber un petit peu», a ainsi consenti Jean-Pierre Farandou, tout en précisant qu'il avait dû lui-même s'y faire. «On a fait déjà 50 modifications en quinze jours, on a encore une centaine de modifications qu'on fera dans les semaines qui viennent», a-t-il assuré en soulignant qu'entre «février et mars... les choses seront résolues».

Des critiques partagées sur les réseaux sociaux

«Je remercie d'ailleurs les clients pour toutes les remontées qu'ils nous font, parce que grâce à eux on va l'améliorer, cette application», a tenu à souligner le PDG de la SNCF.

Pour rappel, l'application SNCF Connect est né de la fusion de l'application Oui SNCF, qui permettait de réserver des billets - téléchargée plus de 23 millions de fois -, et Assistant SNCF, qui offre des informations trafic et permet de simuler des trajets, elle comptait 16 millions de téléchargements.

Toutefois dans un but de clarifier et simplifier l'expérience, SNCF Connect s'est rapidement retrouvée critiquée pour plusieurs dysfonctionnements. Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs ont fait remontrer des problèmes de lecture des QR codes des billets, des propositions d'itinéraires fantaisistes, l'impossibilité de faire plus de deux correspondances ou de choisir une étape ou encore la disparition des comparatifs de prix.