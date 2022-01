SNCF Connect : voici tout ce qui change pour les voyageurs

La SNCF fait le ménage parmi ses services et lance une application «tout-en-un» pour plus de clarté : SNCF Connect. Voici donc tout ce qui change sur cette nouvelle plate-forme numérique.

Quelles sont les applications qui disparaissent ?

«L'ambition derrière SNCF Connect est de s'assurer que nos clients trouvent en un lieu unique tout ce dont ils ont besoin pour leurs petits et leurs grands trajets», a expliqué Anne Pruvot, directrice générale de SNCF Connect & Tech (anciennement e.Voyageurs).

Dans les faits, SNCF Connect est disponible sur iOS et Android, mais aussi par le biais d'un navigateur internet sur ordinateur. L'idée étant d'avoir un guichet unique pour toutes les questions. L'application Oui SNCF, qui permettait de réserver des billets - téléchargée plus de 23 millions de fois -, et Assistant SNCF, qui offre des informations trafic et permet de simuler des trajets, comptant 16 millions de téléchargements, fusionnent donc en devenant SNCF Connect.

Faut-il télécharger SNCF connect ?

Pour les utilisateurs qui possèdent déjà l'application Oui SNCF sur leur mobile, sachez qu'une mise à jour va transformer celle-ci en SNCF Connect. Le service Oui SNCF va donc disparaître. Mais pas d'inquiétude, les utilisateurs, qui possèdent un compte SNCF avec leurs identifiants, pourront retrouver les billets de train qu'ils auraient achetés ces derniers mois ou jours.

Dans le cas où vous n'avez pas de compte SNCF, il suffira de vous munir de la référence de votre dossier de voyage avec votre nom de famille pour réassocier les billets dans l'application.

Pour les clients passant par un navigateur web sur ordinateur, désormais le site sncf-connect.com sera le seul qui vous accompagnera dans vos démarches.

Quels services y trouve-t-on ?

Dans sa volonté de simplifier les démarches des voyageurs et de répondre à leurs attentes, la SNCF précise que sa nouvelle plate-forme en ligne permettra de «planifier, acheter et échanger des billets de train, de sélectionner le "meilleur itinéraire urbain" partout en France du premier jusqu'au dernier kilomètre», mais aussi d'«obtenir des infos trafic et recevoir alertes en temps réel». Enfin, l'application permettra également d'acheter et de procéder au renouvellement des cartes et abonnements régionaux.

Concrètement, on pourra y trouver tous les achats liés aux trajets ferroviaires TGV INOUI, OUIGO, Intercités, TER, les transports publics en Ile-de-France dont Transilien, Thalys, Eurostar, TGV Lyria. Mais aussi «les offres de bus, de covoiturage et l’information voyageurs». La SNCF envisage également d'intégrer prochainement des offres de mobilités douces et partagées dans toutes les régions.