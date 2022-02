Facebook News arrive en France, mais que propose ce nouveau service ?

Certains utilisateurs de Facebook vont remarquer dès ce mardi 15 février un nouveau bouton sur leur application. Le réseau social lance en effet un nouveau service : Facebook News.

Le groupe Meta précise que ce nouveau contenu sera déployé progressivement auprès des utilisateurs. Seuls certains pourront donc y avoir accès dans un premier temps, avant sa généralisation dans les prochaines semaines, voire les prochains mois.

Déjà déployé dans certains pays anglophones, notamment aux Etats-Unis, Facebook News «propose des condensés d'informations en temps réel, mettant en avant des couvertures originales et fiables sur les sujets prédominants. Il permet aux utilisateurs de contrôler les articles qu'ils voient dans l'application, et d'explorer les actualités sur un large éventail de sujets, en provenance d’une variété d’organes d'information», souligne le groupe Meta dans un communiqué. Plusieurs médias nationaux et régionaux, ainsi que des magazines sont d'ores et déjà partenaires de cette plate-forme.

Concrètement, les utilisateurs pourront y découvrir une première catégorie initulée «Les actualités à la Une», que Facebook présente comme une série d'articles sélectionnés par une équipe de journalistes indépendants. De plus, des informations seront mises en avant selon les centres d'intérêt des utilisateurs afin de leur «permettre de découvrir de nouveaux médias». Les lecteurs pourront également paramétrer Facebook News afin de ne voir que les articles, les sujets ou les éditeurs qu'ils souhaitent.

Un travail de lutte contre les Fake News

Les lecteurs auront droit à des sections thématiques : santé, économie, sciences, technologies, sport et divertissements. Enfin, une section «Collections» se penchera quant à elle sur les contenus plus fournis autour des «grands sujets d'actualité à travers plusieurs articles ou vidéos», est-il précisé.

Régulièrment pointé du doigt comme relais de fake news, Facebook a entamé depuis deux ans un travail visant à filtrer au mieux les fausses informations, tandis que les utilisateurs peuvent faire remonter les contenus douteux. Dans le cadre de Facebook News, Meta précise qu'il collabore en France avec Media Services, une filiale de l’AFP. Celle-ci veillera à ce que ce nouveau service «offre une vue d'ensemble équitable des informations publiées par les éditeurs et les diffuseurs, dans une variété de domaines allant de la politique à l’actualité internationale, en passant par le divertissement et la science», conclut le groupe.