Snapchat : comment changer son nom d'utilisateur

Il s'agit d'une fonctionnalité très attendue par les snapchatters. Le célèbre réseau social Snapchat va permettre à partir du 23 février prochain de changer son nom d'utilisateur. Et voici comment procéder.

Vous vous êtes lassé de votre nom d'utilisateur ? Celui-ci doit se montrer plus sérieux ou plus amusant ? Ou bien il ne reflète plus l'adolescent que vous étiez il y a cinq ans lors de la création de votre compte ? Plusieurs raisons peuvent vous poussez à changer d'identité sur le réseau social.

Snapchat explique d'ailleurs qu'il déploie cette nouvelle fonctionnalité, accessible sur iOS et Android, après avoir reçu de nombreuses demandent en ce sens, alors que plusieurs réseaux sociaux comme Twitter le permettent également. Précision importante : cette modification ne sera possible qu'une fois par an, souligne Snapchat. Il convient donc de bien réfléchir à votre nouvelle appellation avant de procéder à ce changement.

Comment changer son nom

Lors d'une mise à jour prévue pour le 23 février, les snapchatteurs pourront se rendre dans la section liée à leur profil, en appuyant sur l'icône de leur Bitmoji (en haut à droite de l'écran). Vous pouvez alors sélectionner l'option «Réglages», symbolisé par l'icône en forme de rouage sur votre application.

Vous pourrez alors choisir l'onglet «Nom d'utilisateur», puis «Nom», vous devriez alors voir une nouvelle mention écrite en bleu appelée «Modifier le nom d'utilisateur». Une fois le nouveau patronyme écrit, il suffit d'appuyer sur suivant.

L'application vous demandera ensuite de vous reconnecter sur votre compte Snapchat afin qu'il soit mis à jour, comme le montre le schéma ci-dessus diffusé pour expliquer la marche à suivre.

Des données sont-elles perdues ?

Snapchat précise que la modification de votre nom d'utilisateur n'entrainera aucune perte de vos données. Vous retrouverez donc vos amis, vos memories, votre code Snap, mais aussi votre score. Les informations seront donc toujours présentes.

«En tant qu'application construite autour de l'éphémère, Snapchat sait que les gens grandissent, changent et évoluent – tout comme Snapchat a aussi évolué au cours des dix dernières années – et Snap ne pourrait être plus enthousiaste à l'idée de proposer cette fonctionnalité très demandée par les snapchatters», a ainsi écrit le réseau social dans un communiqué de presse pour expliquer cette démarche.