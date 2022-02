Comment créer des Reels sur Facebook, à la manière d'Instagram et TikTok

C'est une nouveauté attendue pour rajeunir l'image de Facebook. Le réseau social lance ce mardi 22 février les Reels, ces formats de vidéos courts venus d'Instagram et inspirés de TikTok.

Mark Zuckerberg, patron de Meta, lui-même vient d'annoncer l'arriver des Reels au sein de la plate-forme Facebook. Un contenu que les utilisateurs d'Instagram connaissent déjà depuis leur lancement en juin 2020 en France. L'arrivée des Facebook Reels se veut toutefois mondiale afin de marquer les esprits et d'appuyer un virage qui entend conquérir un public plus jeune, alors que le réseau social a annoncé avoir perdu des abonnés pour la première fois de son histoire fin 2021.

«La vidéo est devenue l’un des formats préférés sur Facebook, représentant près de la moitié du contenu consommé en temps passé sur la plate-forme», a indiqué le groupe Meta dans un communiqué. En intégrant les Reels, Facebook mise ici sur le format vidéo qui «connaît aujourd'hui la plus grande croissance et le plus d'engagement» sur Instagram, précise le document. Les Reels viennent donc en plus des fameuses Stories, de Facebook Watch et Live sur le réseau social.

Facebook précise que ses Reels pourront durer 60 secondes maximum. Il sera possible de partager ces vidéos sur son compte Facebook, mais aussi dans les Groupes, dans Watch et «grâce à des suggestions dans le fil de publication», ajoute Meta. Il sera même possible de les publier en Story et de les mettre en même temps depuis un compte Instagram.

Les plus créatifs pourront faire des remix de Reels existants pour proposer par exemple une parodie. Dans ce cas les deux vidéos pourront apparaître de manière juxtaposée et les utilisateurs n'auront qu'à sélectionner le premier Reels pour l'ajouter au leur.

Comment partager ses facebook reels

Voici les étapes à suivre pour créer un Reel sur Facebook. Tout d'abord vous devez appuyer sur la section «Créer un Reel» sur l'application. Celle-ci vous permet alors de filmer directement votre vidéo ou bien d'en importer une (déjà existantes) en cliquant sur l'icône en forme d'appareil photo (en bas à droite).

Vous pouvez ensuite directement y ajouter des musiques, du son et du texte depuis la vidéo nouvellement créée. Avant de passer à l'étape de publication et de partage, vous allez remplir une brève description du sujet de votre vidéo, des hashtags et préciser l'audience que vous visez (tout public...). Enfin, il suffit d'appuyer sur «Partager le Reel» pour le publier.

Dans les prochaines semaines, Meta indique qu'il «introduira également une nouvelle fonctionnalité de monétisation sur Reels, avec le déploiement de bannières et de stickers publicitaires, permettant aux créateurs de financer leur activité et de vivre de leur passion».