Google Maps désactive les données de circulation en Ukraine

Le géant du Web a décidé de supprimer les données de circulation de Google Maps sur le territoire ukrainien.

Une action qui paraît banale à première vue, mais qui a pour but de protéger la population face aux avancées de l’armée russe en Ukraine. Utilisée par des millions de personnes à travers le monde, l’application Google Maps permet notamment à ses utilisateurs d’être informé sur le trafic et les conditions de déplacement en temps réel.

Certains spécialistes en OSINT (Open Source Intelligence) ont pu détecter l’arrivée massive de chars russes grâce à Google Maps, en constatant des signes «d’embouteillages» au niveau de la frontière ukrainienne sur l’application de géolocalisation du géant américain.

Google veut assurer la sécurité des Ukrainiens

En plus des données routières désactivées par Google, d’autres informations comme les données de fréquentation dans les lieux publics, tels que les commerces, sont désormais impossibles à consulter sur le territoire ukrainien. Une manœuvre effectuée afin d’assurer la sécurité des Ukrainiens et d’empêcher toute analyse de la part de Moscou et de son armée.

Cette mise à l’arrêt des données de circulation sur le territoire ukrainien est un nouveau symbole de la lutte opposant les géants du Web à la Russie, qui a notamment limité l’accès à certains réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter. Une censure pour restreindre la consultation, sur les réseaux sociaux, de contenu pro-ukrainien au sein de la population russe.