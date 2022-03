Waze : cette fonctionnalité méconnue permet de trouver la station-service la moins chère

C'est une fonctionnalité souvent méconnue des utilisateurs de Waze. L'application permet de connaître les tarifs des stations-service présentes sur votre trajet. A l'heure où les prix à la pompe explosent, la plate-forme rappelle ainsi l'existence de ces informations pour faire des économies.

Car avec des prix dépassant parfois les 2 euros le litre, les automobilistes français, qui passent régulièrement faire le plein, sont aujourd'hui à la chasse aux bonnes affaires. Et ils n'hésitent d'ailleurs pas à faire quelques kilomètres supplémentaires pour se rendre dans les stations-service les moins chères.

Concrètement, si vous souhaitez activer cette fonction, il convient tout d'abord de créer un compte Waze directement sur l'application si ce n'est déjà fait. Dans la section «Mon Waze» (en bas à gauche de l'application), rendez-vous dans la section «Paramètres», puis «Mon Véhicule».

Vous allez alors pouvoir préciser quel type de carburant vous consommez (SP-95, E85, GPL ou Gazole). Revenez également dans la section «Paramètres» et vous verrez alors l'onglet «Stations-service». Vous pouvez ici aussi préciser votre carburant préféré et même les marques (enseignes préférées). Toutefois choisissez ici «Toutes» afin d'être sûr que Waze prenne en compte l'ensemble des stations de votre zone géographique. Ensuite, dans l'onglet «Trier les stations par», choisissez «Prix» et non pas par «Distance» qui est écrit par défaut.

Un guide pour faire des économies

Waze va alors vous indiquer tout au long de votre trajet quelles sont les stations à proximité qui sont les moins chères et il sera possible d'être guidé directement vers celle de votre choix. Les prix affichés sont basés sur les prix déclarés quotidiennement par les membres de la communauté Waze en France. La plate-forme les encourage donc à participer régulièrement au référencement des prix dans les stations-service qu'ils croisent.

Preuve de l'intérêt des automobilistes français pour mieux contrôler leur budget carburant, le directeur de Waze France Jérôme Marty a souligné dans un communiqué que «sur la semaine du 24 février au 2 mars, nous avons observé une augmentation de 5,44 % des navigations vers des stations-service, par rapport à la semaine précédente. Et du 2 au 8 mars, ce chiffre a encore bondi de 4,66 %».