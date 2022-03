iPhone SE 5G : un mobile durable et puissant, à chercher à bon prix

Commercialisé ce vendredi 18 mars, le nouvelle iPhone SE 5G s'affiche comme l'entrée de gamme pour acquérir un mobile Apple en 2022. Un appareil que nous avons pu tester afin de savoir si son prix de base de 529 euros, pour un achat classique, se justifie.

Apparue au printemps 2020, l'ancienne version de l'iPhone SE (pour Special Edition) était proposée lors de son lancement à 489 euros. Deux ans plus tard, ce petit mobile très plébiscité revient donc en boutiques pour 40 euros de plus. Un terminal qui évolue toutefois puisqu'il passe de la 4G vers la 5G, et hérite surtout du processeur A15 Bionic, celui-là même qui équipe les iPhone 13 et 13 Pro vendus 300 et 500 euros plus chers. Une puce qui possède également un atout non négligeable, celui d'être moins énergivore et d'offrir l'équivalent de 2 heures d'autonomie en plus lorsqu'on regarde des vidéos par rapport à son prédécesseur de 2020.

Dans les faits, il s'agit sans doute du smartphone le plus puissant à son niveau de prix. Pour le reste, Apple s'inscrit dans les codes de son précédent iPhone SE, dont il reprend en tout point le design que les utilisateurs d'iPhone 6, 7 et 8 connaissent déjà. On pourra regretter l'absence d'écran à encoche ou de dalle bord à bord largement popularisée par la concurrence, mais Apple entend ici ne pas faire d'ombre à sa gamme d'iPhone 13, dont la version Mini aurait pu être oubliée au profit de ce modèle SE.

On retrouve donc le fameux bouton rond Home, qui intègre le capteur d'empreintes digitales bien connu des premiers utilisateurs d'iPhone et permet d'interagir avec les applications notamment. On se retrouve ainsi en terrain connu. L'écran reste également au format 16:9e avec une diagonale de 4,7 pouces. Il est à noter que si la plupart des vidéos (YouTube ou la grande majorité des films et séries) sont au format 16:9e, l'adaptation des standard au 18:9e, voire au 21:9e de certaines vidéos ajoute des bandes noires sur ce modèle, là où les iPhone 13 n'en n'auront pas. Un signe des temps et de transition sur de nouveaux standards.

Du côté de l'appareil photo, Apple se concentre sur un seul capteur de 12 Mpixels. Sur ce point, on aurait aimé un effort de la part d'Apple à ce niveau de prix. Car si l'équipement est de qualité et que les photos s'avèrent sublimées grâce au traitement computationnel de la puce A15 Bionic des images, l'ajout d'un second capteur ultra grand angle aurait été bienvenu pour offrir plus de souplesse pour les prises de vue.

Un mobile Apple pensé en termes de durabilité

Mais c'est principalement la compacité et la puissance de ce petit smartphone que l'on peut saluer. Car l'appareil est pensé pour durer, avec un écran et une coque dorsale en verre renforcée, tandis que ses capacités techniques promettent d'être au niveau au moins pour les cinq prochaines années sur iOS, voire davantage. Les fans d'Apple et d'iOS pourront donc trouver ici un modèle plus «abordable» que les iPhone 13.

Les tarifs à l'achat s'échelonnent ainsi : 529 euros dans sa configuration 64 Go de stockage, 579 euros (128 Go) et 699 euros (256 Go). Un niveau de prix jugé élevé par rapport à la concurrence, mais il faut bien retenir que ce type de smartphones est souvent proposé à des tarifs plus abordables par les opérateurs, lorsqu'ils sont associés à des forfaits ou en leasing. Notre conseil est donc de le chercher à bon prix et de prendre le temps de comparer les offres. Enfin, l'iPhone SE 5G est proposé en trois couleurs, blanc, noir et rouge Product(RED) - dont une partie du prix est reversée au Fonds mondial pour lutter contre la Covid‑19-.

De nouveaux coloris pour les iPhone 13

Parallèlement, Apple profite du lancement de son iPhone SE 5G pour ajouter de nouveaux coloris à ses iPhone 13 et 13 Pro. Ainsi, les iPhone 13 Mini et iPhone 13 sont aussi disponibles en vert, avec un rendu brillant. Tandis que les modèles 13 Pro gagnent un coloris Vert Alpin, avec un rendu mât sur leurs tranches et leur coque dorsale.