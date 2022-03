États-Unis : Une usine à Bitcoin consommera l'équivalent d’un demi-réacteur nucléaire

C’est dans la petite ville de Rockdale, au Texas, que la plus grande «usine de bitcoin» des États-Unis se met en place. Dans quelques mois, sa consommation d’énergie atteindra les 700 mégawatts.

Fondée par Chad Harris, l’entreprise a pour but de miner du Bitcoin de manière industrielle. Dans des gigantesques locaux représentant sept hangars de 300 mètres de long, plus de 23.000 ordinateurs sont en activité, ventilés en continu.

[Riot's Data Center Project | Visual Tour]@RiotBlockchain Data Center is located in Rockdale, Texas. In this video, enjoy the 4-minute loop capturing our daily process of building and operating the facility.#BITCOIN #Construction #Progress #Friday #dronephotography pic.twitter.com/T8fdjs1gc1

— Chad Everett Harris ( Real Chad Everett Harris ) (@chadeverett) March 18, 2022