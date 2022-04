Formation : Apple et Simplon permettent à chacun d'apprendre à créer une application

Parmi les métiers les plus recherchés, concepteur d'applications mobiles est devenu un incontournable. En France, Apple et Simplon, spécialiste de la préparation aux métiers techniques du numérique, ont lancé une formation ouverte à tous sans obligation de diplôme pour apprendre à créer une appli de A à Z sur iPhone. Un premier pas intéressant dans le monde digital.

Et ce sont dans les locaux de Montreuil, Marseille, Lille, Lyon et Toulouse que l'on retrouve cette formation, ouverte à tous et qui se déroule sur quatre semaines. Un voyage express au pays des développeurs, mais qui permet de s'initier avec des professionnels, chapeautés par la célèbre marque à la pomme.

CNEWS s'est rendu dans les locaux de Simplon à Montreuil (Seine-Saint-Denis) afin d'en apprendre plus sur ce type de formation professionnelle.

Ils n'ont pas le bac ou possèdent déjà certains diplômes, sont en reconversion ou viennent sur recommandation de Pôle Emploi... Les apprenants de la formation de développeur mobile iOS liée à l'Apple Foundation Program viennent d'horizons différents et, pour beaucoup, cette approche constitue un premier contact avec cet univers.

Des profils très variés

Jusqu'à 25 apprenants peuvent intégrer ces quatre semaines d'ateliers intensifs, tandis que sept sessions sont organisées chaque année dans chacune des cinq villes qui la propose. «L'idée ici est principalement de susciter des vocations, nous n'exigeons pas de connaissances en programmation. Les seules conditions étant d'avoir au moins 18 ans, de s'être renseigné sur la formation et d'être motivé par ce type de métier. Nous comptons généralement 60 % de jeunes, mais aussi 40 % de personnes en reconversion», résume Julie Quatrehomme, cheffe de projet nationale Apple Foundation Program.

Dès les premiers jours, les personnes présentes forment des groupes de cinq et décident d'abord du thème sur lequel portera leur projet d'application (culture, santé, voyage, environnement...) et définissent une problématique à laquelle l'application devra répondre. La deuxième semaine est consacrée à l'apprentissage du code avec le langage Switft proposé par Apple. La troisième semaine passe quant à elle à la mise en pratique en lançant la création du projet d'appli mobile. Enfin, la dernière semaine doit concrétiser le projet avant sa présentation devant un jury de professionnels.

«L'idée de travailler en groupe nous permet de découvrir des visions différentes au seine d'un même projet. On se complète, on s'entraide, mais personne n'impose une méthode», explique Elliot Knight, 23 ans, qui est arrivé au sein de cette formation sans diplôme spécifique, mais avec un attrait pour les algorithmes. Autodidacte sur ce sujet, Caroline Wu, 29 ans, est actuellement en reconversion professionnelle. Cette ancienne vendeuse met en avant «l'immersion qu'offre cette formation, même si elle conseille de bien réviser certaines bases et d'avoir quelques notions autour du langage informatique Swift» mis en avant par Apple.

«Beaucoup de postulants arrivent en se demandant "est-ce que c'est pour moi ?", en réalité nous recevons des apprenants de tous horizons et nombreux sont celles et ceux qui ne savent pas coder. On aide surtout à pousser la réflexion au sein d'un projet : qui est ciblé ? quel design adopter ?... Pour toujours se poser les bonnes questions», explique Mickaël Mas, formateur sur ce programme qui invite les curieux à potasser les livres en ligne mis gratuitement à disposition par Apple sur la programmation Swift.

«Aujourd'hui le métier de développeur est l'un des métiers en tension où il y a un besoin constant de main d'œuvre. Et les Français y sont très actifs, ils sont d'ailleurs nombreux à la Silicon Valley aux Etats-Unis, souligne Frédéric Bardeau, président et cofondateur de Simplon. Toutefois, pour éviter de retrouver toujours les mêmes profils dans ces métiers, il est important de penser à leur diversification, femmes et hommes de bac -3 à bac +3 y sont les bienvenus».

Parallèlement à cette formation de quatre semaines, Simplon et Apple proposent même aux apprenants d'aller plus loin avec l'«extended program», afin d'approfondir cet enseignement. Enfin, dès septembre prochain l'advanced Apple foundation program proposera trois mois de formation intensive avant d'envoyer ses élèves en alternance durant dix-huit mois, offrant, à l'issue de ce cursus, une formation diplomante de niveau bac +3.

Les inscriptions à l'Apple Foundation Program sont ouvertes sur le site internet de Simplon.