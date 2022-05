Cryptomonnaies : voici les 3 pays qui en possèdent le plus en 2022

Un récent rapport sur les cyptomonnaies établit un classement des pays qui en possèdent le plus.

Ces données ont été recueillies par Gemini, une plate-forme d'échange de cryptomonnaies. Pour cela, «près de 30.000 adultes» ont été interrogés, «dans 20 pays» différents.

Et il en ressort que l'Indonésie et le Brésil sont les nations qui possèdent le plus de cryptomonnaies. Selon Gemini, le taux d'adoption de cette nouvelle classe d'actifs y atteint les 41%. Les Emirats arabes unis viennent compléter le podium, avec un taux qui s'élève à 35%.

Arrivent ensuite Singapour (30%), Israël (28%), le Nigeria (26%), l'Afrique du Sud (25%), Hong Kong (24%), le Mexique (22%), tandis que les Etats-Unis (20%) viennent clore le Top 10.

Selon le rapport, la France est reléguée dans les quatre dernières places, au même niveau que la Colombie (16%), et juste devant le Kenya et le Danemark (15%).

Les données de Gemini permettent également d'en savoir un peu plus sur le profil des détenteurs de cryptomonnaies, qui possèdent en général un revenu élevé, et qui sont majoritairement des hommes, âgés entre 25 et 44 ans.