Carte bancaire : attention, ces objets peuvent la démagnétiser

Les Français aiment leurs cartes bancaires. Les achats effectués avec ce système ont représenté trois transactions sur cinq en 2021 en France, selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France. Pourtant, les cartes en plastique restent fragiles et peuvent même se démagnétiser.

Utile mais fragile. Alors que les achats par carte bancaire ont représenté trois transactions sur cinq en 2021 en France, selon l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, les cartes en plastique restent fragiles et peuvent même se démagnétiser.

Il est ainsi possible de découvrir avec surprise que votre carte est fréquemment muette à la caisse d'un magasin ou, plus fâcheux, que le paiement ne passe pas lorsqu'on est pressé de payer à un péage autoroutier. Autre point à surveiller, la bande magnétique noire placée au dos de votre carte et que certains pays sollicitent encore beaucoup pour régler un achat. C'est le cas notamment aux Etats-Unis où nombre de magasins, restaurants et hôtels les utilisent.

Il convient dès lors de vérifier si votre carte bancaire n'est pas démagnétisée. Un problème qui peut être dû à différentes causes. La plus probable étant que la carte ait été en contact ou posée près d'un objet qui a altéré son fonctionnement. C'est le cas si vous avez approché votre carte d'un aimant. Un enfant qui l'aurait accrochée aux magnets du réfrigérateur pour jouer par exemple. Les aimants puissants que l'on peut trouver sur les haut-parleurs d'une chaîne hi-fi ou d'une installation sonore peuvent aussi en être responsables si vous avez posé la carte bancaire à proximité.

Les smartphones pas responsables

Contrairement à une idée reçue qui incrimine les téléphones portables, si vous posez votre carte au dos d'un smartphone, il est très peu probable que celle-ci soit démagnétisée. Toutefois, ce sont certaines coques de protection de smartphones qui peuvent contenir un aimant pour y attacher des supports qui peuvent en être responsables. Mieux vaut ici être précautionneux et ne pas approcher la carte de sa surface. Autre idée reçue, stocker plusieurs cartes bancaires ensemble dans un même portefeuille ne compromettra pas leur magnétisme.

En outre, l'ancienneté de la carte peut jouer. L'usure de sa bande magnétique ou son exposition régulière à des objets cités ci-dessus peuvent altérer son fonctionnement.

Pour régler le problème avec la bande magnétique, il suffit parfois de frotter légèrement celle-ci avec une pièce de tissu doux ou lisse pour la réactiver. Si le problème persiste, il convient de retourner la carte à votre banque.

Enfin, les cartes bancaires utilisant la technologie EMV, mises au point par le consortium EuroPay, Visa, Mastercard (d'où leur nom), évitent ce type de problème. Celles-ci sont basées sur une puce électronique qui stocke et protège les données de leur propriétaire. Pour plus de sécurité, celles-ci ne sont pas stockées sur la bande magnétique. Il s'agit d'un standard très répandu de nos jours, mais certaines cartes peuvent ne pas en être dotées.