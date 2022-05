WhatsApp : cette nouvelle arnaque pourrait voler votre compte

Une nouvelle arnaque sévit actuellement sur la très populaire messagerie WhatsApp et vise à voler votre compte... définitivement.

C'est un simple appel qui peut s'avérer fatal pour votre compte. Cible régulière des cybercriminels qui visent à tromper ses deux milliards d'utilisateurs à travers la planète, WhatsApp est depuis quelque temps visée par une nouvelle arnaque, dont l'objectif est tout simplement de voler le compte. Ce sont les chercheurs en cybersécurité de la société CloudSEK qui ont été les premiers à découvrir cette faille courant mai.

La dernière arnaque en date n'est pas complexe et c'est ce qui la rend d'autant plus dangereuse. Car selon CloudSEK, les criminels utilisent un système bien rodé. Ces derniers passent un appel à des utilisateurs choisis au hasard. Ils vont alors tenter de leur faire composer un numéro spécial. Si la victime suit cette directive, elle se voit alors directement déconnectée de WhatsApp. Pire, les attaquants peuvent alors prendre directement le contrôle des comptes et y récupérer des informations personnelles sensibles, voire entrer en relation avec les contacts associés, rapporte le site PhonAndroid.

Demander de l'argent à vos contacts

Surtout, l'arnaqueur ne va pas hésiter à demander de l'argent aux contacts de la victime. «De cette manière, le pirate escroque les contacts WhatsApp de la victime avant même que celle-ci ne se rende compte qu'elle a perdu le contrôle de son compte», explique ainsi Rahul Sasi, PDG de CloudSEK.

Selon ce dernier, les criminels visent notamment des entreprises qui pourraient exiger des sommes d'argent auprès de leurs débiteurs ou clients en se faisant passer pour leurs créanciers. En outre, les pirates qui utilisent ce procédé tentent également d'arnaquer les détenteurs de cryptomonnaies, puisque WhatsApp permet depuis quelques mois de disposer d'un compte lié à la messagerie pour réaliser des versements en monnaies électroniques.

Si CloudSEK ne précise pas dans quels pays cette méthode d'extorsion de fonds est utilisée, il est une seule règle à suivre sur WhatsApp : ne jamais répondre à un contact que vous ne connaîtriez pas.