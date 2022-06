TikTok va permettre de gérer son temps d'écran pour responsabiliser les jeunes

Réputés comme chronophages, les réseaux sociaux veulent responsabiliser leurs utilisateurs. C'est le cas de TikTok, qui lancera le 27 juin prochain des outils pour mieux maîtriser notre manière de consommer cette application.

Conscient d'intéresser notamment les plus jeunes, âgés de 13 à 17 ans, TikTok compte mettre en avant une manière éducative de s'impliquer dans son réseau social. Une initiative née d'une étude menée avec l'association Internet Matters qui souligne que «les jeunes sont favorables à l'introduction d'outils et de fonctionnalités qui les inciteraient à réfléchir de manière critique au temps qu'ils passent en ligne», précise TikTok dans un communiqué, citant Carolyn Bunting, CEO d'Internet Matters.

Une nouvelle section de TikTok sera donc intitulée «Bien-être numérique». Le réseau social précise que les utilisateurs de la plate-forme pourront accéder à un tableau de bord qui indiquera le temps passé sur l'application au quotidien, que ce soit de jour comme de nuit, et même le nombre de fois où l'on a ouvert l'application dans la journée.

Les 13-17 ans sensibilisés

S'il est déjà possible de définir une limite de temps d'utilisation quotidienne, à partir du 27 juin il leur sera aussi possible de limiter la durée maximale qu'ils doivent passer lors d'une seule session. TikTok précise qu'une notification s'affichera automatiquement une fois cette limite atteinte et qu'il est «important de faire une pause». Mais il existera également une autre limite imposée par le réseau aux utilisateurs de 13 à 17 ans. Au bout de 100 minutes d'utilisation étalées sur une seule journée, les jeunes tiktokers se verront automatiquement suggérer les outils nécessaires pour réduire leur consommation du réseau.

Régulièrement pointés du doigt par les associations de parents et les professionnels de la santé mentale pour leur influence sur les jeunes utilisateurs, les réseaux sociaux adoptent différents outils pour les sensibiliser et les amener à réduire leur consommation d'écrans. Apple et Google proposent également différents outils pour limiter l'usage des smartphones directement au sein d'iOS et Android.