Coupe du monde 2026 : le gardien du Cap-Vert est passé de 50.000 à plus de 6 millions d’abonnés après le match contre l’Espagne

Héros du match nul du Cap-Vert, lundi, contre l’Espagne à la Coupe du monde 2026 (0-0), le gardien Vozinha est passé de 50.000 à plus de six millions d’abonnés sur Instagram en seulement quelques heures.

Sa cote de popularité a grimpé de manière spectaculaire. Le gardien du Cap-Vert Josimar «Vozinha» Dias a été l’un des héros du match nul décroché par son équipe contre l’Espagne à la Coupe du monde 2026 (0-0). Le portier a multiplié les arrêts pour préserver sa cage inviolée et permettre aux Requins Bleus de décrocher un point.

«J’ai rêvé toute ma vie de ce moment, j’ai travaillé toute ma vie pour ce moment. J’ai réussi à être présent ici et à aider l’équipe avec mon expérience et j’en suis très satisfait», s'est-il félicité au micro de beIN SPORTS.

Et grâce à sa prestation, sa notoriété a rapidement fait le tour de monde avec un afflux impressionnant d’abonnés sur son compte Instagram «Vozinha1». Alors que le gardien de but, qui évolue au Desportivo de Chaves (2e division portugaise) et qui vient de fêter ses 40 ans (3 juin), comptait «environ 50.000 abonnés» avant le coup d’envoi, selon ses dires, il a dépassé la barre des deux millions de followers au coup de sifflet final.

Lui et certains de ses coéquipiers comme Ryan Mendes ont été complètement interloqués par ce phénomène. Et ils ont dû être encore plus médusés en voyant que plus de six millions de personnes le suivent désormais sur son compte. Un chiffre qui pourrait continuer de grandir au fil de la compétition et les prochains matchs du Cap-Vert contre l’Uruguay (22 juin) et l’Arabie saoudite (27 juin).